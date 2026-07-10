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Phó Thủ tướng chỉ đạo: 10 địa phương khởi công xây nhà ở cho con của người có công

Thứ Sáu, 16:22, 10/07/2026
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VOV.VN - 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khẩn trương khởi công vào ngày 15/7/2026.

10 tỉnh, thành phố khẩn trương khởi công vào ngày 15/7/2026

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 6660/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo Công văn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai việc khởi công, khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức lễ khởi công đồng loạt việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và sống trong nhà tạm, nhà dột nát vào ngày 15/7/2026 bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

pho thu tuong chi dao 10 dia phuong khoi cong xay nha o cho con cua nguoi co cong hinh anh 1
Khẩn trương triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương rà soát kỹ, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và không vượt quá hạn mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước như Đề án các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đã được Ban Bí thư thông qua; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, tích cực kêu gọi, vận động sự tham gia, ủng hộ, đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để bổ sung thêm nguồn lực thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm sớm hoàn thành, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đời sống cho các đối tượng được hỗ trợ.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương chủ trì, đôn đốc các địa phương hoàn trả kinh phí vào Quỹ "Vì người nghèo" trước ngày 24/7/2026 để có thêm nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Bộ Quốc phòng căn cứ nhu cầu thực tế về hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở của từng địa phương, chủ trì rà soát, đề xuất phương án phân bổ cụ thể số tiền hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo"; trước mắt, khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ chi tiết cho các địa phương đối với số tiền hiện có của Quỹ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 12/7/2026.

Đối với phần kinh phí còn thiếu, Bộ Quốc phòng căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về nguyên tắc hỗ trợ của ngân sách trung ương đối với địa phương và nhu cầu bổ sung thực tế của từng địa phương để tổng hợp, đề xuất phương án hỗ trợ cụ thể, gửi Bộ Tài chính trong tháng 7/2026 để thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn nguyên tắc hỗ trợ của ngân sách trung ương đối với địa phương theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 330/TB-VPCP ngày 25/6/2026; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thông tin, tuyên truyền về Lễ khởi công cũng như quá trình triển khai thực hiện; đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ này, kịp thời phản ánh các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, qua đó góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và động lực để các địa phương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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