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Phó Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane

Thứ Tư, 14:52, 24/06/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Vientiane và tuyến đường sắt Vũng Áng - Vientiane, nghiên cứu phương án xây dựng tuyến cao tốc từ cảng Vũng Áng đến cửa khẩu Nậm Cắn (Quảng Trị) trên cơ sở bảo đảm hiệu quả tổng thể của dự án.

Sáng 24/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào (thuộc Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào), nhằm rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình hợp tác giữa hai nước trong 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2026, quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được tăng cường; các thỏa thuận, tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao được các bộ, ngành và địa phương tích cực triển khai. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Hợp tác đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký đầu tư mới của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt 306 triệu USD, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2025, tập trung vào các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng và nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư lũy kế của Việt Nam tại Lào đạt khoảng 6,6 tỷ USD với 289 dự án còn hiệu lực. Hợp tác năng lượng, đặc biệt trong lĩnh vực mua bán điện và than, cơ bản đạt các mục tiêu đề ra. Hợp tác giáo dục, đào tạo, văn hóa tiếp tục được ưu tiên thúc đẩy và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việt Nam tiếp tục chia sẻ với Lào kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách doanh nghiệp nhà nước và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng hợp tác giữa hai nước vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Tiến độ triển khai một số dự án hạ tầng giao thông kết nối chiến lược còn chậm. Quy mô thương mại song phương chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Một số cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi đầu tư cần tiếp tục hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong giai đoạn tới theo tinh thần các thỏa thuận cấp cao, Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2026 - 2035, Hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2026 - 2030 và Kế hoạch hợp tác năm 2026.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phương Nguyên

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu. Hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đầu tư, thương mại, giao thông, năng lượng, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Triển khai hiệu quả các hiệp định, kế hoạch, thỏa thuận hợp tác đã được thống nhất giữa hai nước

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các hiệp định, kế hoạch, thỏa thuận hợp tác đã được thống nhất giữa hai nước.

Đối với các dự án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong lĩnh vực khai khoáng, nông nghiệp sạch, trồng cây công nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền, thực hiện đúng quy định pháp luật, trên cơ sở đánh giá đầy đủ các tác động, hiệu quả kinh tế.

Về kết nối hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Vientiane và tuyến đường sắt Vũng Áng – Vientiane, nghiên cứu phương án xây dựng tuyến cao tốc từ cảng Vũng Áng đến cửa khẩu Nậm Cắn (Quảng Trị) trên cơ sở bảo đảm hiệu quả tổng thể của dự án.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động rà soát nhu cầu, kịp thời báo cáo Chính phủ về các đề xuất mua điện từ Lào, cũng như các nội dung hợp tác về mua bán than, điện; khẩn trương nghiên cứu, triển khai dự án xây dựng kho dự trữ xăng dầu, đường dây truyền tải điện 500 kV khu vực Bắc Lào. Đối với các dự án đầu tư mới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chủ động trao đổi, thống nhất với phía Lào để lựa chọn các dự án phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực.

Về các kiến nghị của các doanh nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, làm việc với phía Lào để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế, phí, hạn ngạch và thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Tài chính phát huy vai trò cơ quan thường trực Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào; tích cực đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch hợp tác năm 2026. Các bộ, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức các đoàn công tác sang Lào kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ các dự án, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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