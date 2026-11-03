Phó Thủ tướng: Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển AI

Sáng nay (3/11), phát biểu tại Phiên khai mạc Hội thảo Giáo dục trực tuyến toàn cầu năm 2026 với chủ đề "Tái phân bổ trí tuệ: Chuyển đổi giáo dục vì tương lai hợp tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo", Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cần phải đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội thảo Giáo dục trực tuyến toàn cầu năm 2026.

Hội thảo tập trung thảo luận những chuyển biến sâu sắc của giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI, đặc biệt là việc xác lập lại vai trò và phương thức phối hợp giữa con người và công nghệ nhằm đổi mới hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học.

Tại hội thảo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy cho biết, Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác với các thành viên Liên minh MOOC và Giáo dục trực tuyến toàn cầu cùng các đối tác quốc tế trong phát triển giáo dục số và ứng dụng AI.

Trọng tâm là cùng xây dựng và chia sẻ các khóa học trực tuyến mở, học liệu số chất lượng cao, phát triển các chương trình đào tạo, đồng giảng dạy và nghiên cứu chung về AI trong giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu dự Hội thảo Giáo dục trực tuyến toàn cầu 2026.

Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên minh, chủ động tham gia và đóng góp vào các sáng kiến hợp tác chung. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam trong hợp tác giáo dục số toàn cầu và mang lại những giá trị thiết thực cho người học và cộng đồng.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, vấn đề đặt ra với giáo dục không còn là có nên sử dụng AI hay không, mà là sử dụng công nghệ vào mục đích gì và con người cần phát triển những năng lực nào.

Theo Phó Thủ tướng, AI phải giúp con người phát huy tư duy độc lập, năng lực phản biện, sáng tạo và tinh thần học tập suốt đời; con người luôn phải là chủ thể định hướng giá trị và kiểm soát công nghệ.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy phát biểu tại Hội thảo Giáo dục trực tuyến toàn cầu năm 2026.

Đối với Việt Nam, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, có vai trò quyết định đối với mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách chiến lược, trong đó có Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo nền tảng xây dựng nền giáo dục hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng đề nghị tập trung một số định hướng trọng tâm: đổi mới mô hình giáo dục, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và đánh giá để thích ứng với sự phát triển của AI; lấy phát triển toàn diện năng lực người học và đội ngũ giảng viên làm trung tâm. Trong đó, giáo viên cần làm chủ công nghệ, đồng thời giữ vai trò định hướng giá trị, giáo dục nhân cách; người học cần phát huy năng lực tự học và trách nhiệm, đạo đức trong sử dụng AI.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Công bố Báo cáo và Chỉ số Phát triển kỹ thuật số trong giáo dục đại học toàn cầu năm 2026.

Cùng với đó, cần ứng dụng AI có trách nhiệm, an toàn, minh bạch, nhân văn; hoàn thiện các chuẩn mực sử dụng AI trong giảng dạy, nghiên cứu, đánh giá học thuật, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi của giáo viên, người học. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chuyển đổi giáo dục đại học, phát triển học liệu mở, mô hình học tập thông minh và nghiên cứu các sản phẩm AI phục vụ giáo dục, đồng thời thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các nhóm người học.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, cùng các đối tác cụ thể hóa kết quả Hội thảo thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, có sản phẩm và thời hạn cụ thể. Phó Thủ tướng tin tưởng Hội thảo sẽ đóng góp nhiều ý tưởng, giải pháp đột phá cho chuyển đổi giáo dục trong thời đại AI.