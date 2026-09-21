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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ Hai, 12:17, 21/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật đất đai (sửa đổi). Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc sau khi ban hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã lấy ý kiến các bộ, ngành địa phương, ý kiến phản biện của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; hoàn thiện thủ tục để đưa lên VneID lấy ý kiến nhân dân.

Dự thảo luật được thiết kế theo tự duy lập pháp mới tại Nghị quyết số 66: Luật chỉ quy định vấn đề khung, có tính nguyên tắc; vấn đề thường xuyên biến động giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật gồm 13 chương, giảm 3 Chương so với bố cục của Luật Đất đai năm 2024, một số điều quy định về nguyên tắc tại các chương này được ghép vào các chương còn lại. Dự thảo Luật có 115 điều (Luật Đất đai năm 2024 là 260 điều). Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát các quy định của Luật Đất đại đang còn phù hợp liên quan trực tiếp đến quyền của người sử dụng đất để quy định trong dự thảo luật. Các nội dung quy định chi tiết liên quan đến trình tự, thủ tục giao cho Chính phủ quy định.

Dự thảo Luật được thiết kế theo 7 nhóm chính sách đất đai gồm: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất; Hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; Phân cấp, phân quyền; Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật đất đai (sửa đổi). 

Tại cuộc họp, các bộ, ngành tập trung thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như: thẩm quyền thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đất đai; về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất; về thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đây là dự án luật có tác động sâu sắc, toàn diện tới các mặt của đời sống xã hội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để khẩn trương tập trung rà soát, đánh giá kỹ các vấn đề quy định trong luật, các vấn đề sẽ hướng dẫn trong nghị định.

Đánh giá cao các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ và đề xuất phương án tháo gỡ những vướng mắc trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là các vấn đề về phân cấp thẩm quyền thu hồi đất, quy định công chứng, chính sách bồi thường và xác định giá đất… Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu theo hướng chỉ đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) những quy định mang tính khung, nguyên tắc, qua đó hạn chế việc phải thường xuyên sửa đổi khi thực tiễn phát sinh những vấn đề mới.

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Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Đối với những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau như: Công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất; khấu trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà người thực hiện dự án đã ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; vấn đề xác định giá đất, vấn đề đất thanh toán cho các dự án BT, vấn đề thực hiện quy hoạch thống nhất…, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc sau khi ban hành.

Phương Thoa/VOV1
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