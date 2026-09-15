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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Triển khai thực chất, đồng bộ Khung kiến trúc số

Thứ Ba, 15:08, 15/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai Khung kiến trúc số thực chất, đồng bộ, hiệu quả; hoàn thành xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật Khung kiến trúc của mình trước ngày 29/1/2027.

4 lớp, 79 nền tảng số dùng chung

Ngày 15/9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Quyết định số 1425 ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0).

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Quang cảnh hội nghị Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Quyết định số 1425 ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và công nghệ, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 được thiết lập chung ở cấp quốc gia. Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xây dựng khung kiến trúc số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình và phải tuân theo cấu trúc, nguyên tắc và yêu cầu liên thông chung nhằm đối chiếu, kết nối, chia sẻ, dùng chung.

Khung được tổ chức theo bốn lớp là hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; dữ liệu và nền tảng lõi; ứng dụng nghiệp vụ dùng chung và kênh tương tác, đo lường hiệu quả. Trong mỗi lớp có 79 nền tảng số dùng chung quốc gia do Trung ương đầu tư và các bộ ngành địa phương sẽ sử dụng các nền tảng này. Nguyên tắc trong việc xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và lấy dữ liệu làm trung tâm. Bộ Khoa học Công nghệ sẽ xây dựng hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia nhằm theo dõi tình hình triển khai cũng như là mức độ tuân thủ.

Khung kiến trúc số tạo “ngôn ngữ chung”

Thứ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện hướng dẫn xây dựng, cập nhật, duy trì Khung kiến trúc số; tổ chức phổ biến, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai hướng dẫn.

“Làm rõ cách xây dựng mới, cách kế thừa các khung đã ban hành và xác định lộ trình xử lý những thành phần chưa phù hợp, trùng lặp của các bộ, ngành, địa phương; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan để xây dựng cái khung tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật chung, phương pháp để đánh giá, giám sát sự tuân thủ và xây dựng bộ chỉ số đo lường thực hiện các Bộ, ngành, địa phương”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương thông tin.

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Thứ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Bùi Hoàng Phương

Hoàn thành khung kiến trúc số trước 29/1/2027

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết theo Quyết định 1425, Bộ Công an có nhiệm vụ chủ trì triển khai 16 nhiệm vụ thuộc 5 nhóm. Hiện đã có 19/22 Bộ, ngành và 22/34 địa phương hoàn thành ban hành khung kiến trúc về dữ liệu phiên bản 1.0. Bộ Công an đề xuất Chính phủ ban hành phiên bản 2.0 trong tháng 12 năm nay. Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia bảo đảm thống nhất với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9/2026.

Liên quan nhiệm vụ cung cấp kênh tương tác và đo lường hiệu quả, hiện Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 82 dịch vụ thiết yếu, ứng dụng VNeID cung cấp các dịch vụ tiện ích định danh xác thực điện tử và các tiện ích phục vụ công dân số. Về định hướng trong thời gian tới hoàn thiện kênh tương tác này, đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục nâng cấp Cổng dịch vụ công quốc gia theo mô hình kiến trúc hiện đại, đáp ứng được yêu cầu là điểm một cửa số duy nhất trong tổng thể Đề án về nền tảng điều hành số quốc gia.

“Bộ sẽ phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò là trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia, có hiệu năng xử lý lớn, khả năng mở rộng linh hoạt theo đúng tiến độ được giao tại Đề án 940 của Chính phủ”, đại tá Nguyễn Thế Tuấn thông tin.

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Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an

Theo ông Phạm Thế Bính, Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số, Văn phòng trung ương Đảng, giá trị lớn nhất của khung kiến trúc quốc gia là chuyển kiến trúc số từ câu chuyện kỹ thuật thành công cụ quản trị có thể triển khai, kiểm chứng và đo lường. Ông cho rằng, khung quốc gia đang tạo ra một ngôn ngữ kiến trúc chung cho toàn bộ hệ thống chính trị.

“Một hệ thống thông tin, một nền tảng số, một cơ sở dữ liệu hoặc dự án chuyển đổi số từ nay không nên được xem xét như một thực thể độc lập, mà phải trả lời được các câu hỏi: thành phần đó nằm ở đâu trong khung kiến trúc? Dùng chung hay là chuyên ngành? Đặc thù hay là phổ quát? Ai là chủ quản nghiệp vụ? Ai là chủ quản dữ liệu? Sử dụng dữ liệu nào? Kết nối với thành phần nào? Tái sử dụng được gì? Có trùng lặp với thành phần đã có hay không? An toàn, an ninh được kiểm soát như thế nào và hiệu quả cuối cùng được đo bằng gì?”, ông Phạm Thế Bính nhấn mạnh.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu quán triệt đầy đủ ý nghĩa và cách tiếp cận của Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia. Các Bộ, ngành, địa phương nhận thức sâu hơn về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phải triển khai một cách thực chất, đồng bộ và hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức, địa phương phải hoàn thành việc xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật và ban hành Khung kiến trúc số của mình chậm nhất ngày 29/01/2027.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

“Trung ương thống nhất về kiến trúc, tiêu chuẩn, nền tảng và các thành phần dùng chung; địa phương chủ động tổ chức triển khai phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển; các cơ quan trong hệ thống chính trị phân định rõ trách nhiệm đồng thời bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và sử dụng chung các thành phần theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và công nghệ khẩn trương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền tài liệu hướng dẫn xây dựng, cập nhật và duy trì Khung kiến trúc số của cơ quan, tổ chức, hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Bộ Công an chủ trì xây dựng, cập nhật Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia, bảo đảm đồng bộ với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành an toàn các cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung quốc gia, trước ngày 15/12/2026, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai.

Vân Hồng/VOV1
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