Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Á - Âu

Phiên toàn thể là hoạt động trọng tâm của Diễn đàn, có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin; nguyên thủ các quốc gia thành viên EAEU, đại diện lãnh đạo các nước khách mời, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia, nhằm trao đổi về những xu thế lớn của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác kinh tế trong không gian Á - Âu.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế Á - Âu có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Nguyễn Thành Lê.

Phát biểu tại Phiên toàn thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá, chủ đề của Diễn đàn lần này phù hợp với xu thế hiện nay, đồng thời có ý nghĩa chiến lược khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành nguồn lực mới của tăng trưởng, quản trị và cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Á – Âu - Ảnh: VGP/Gia Huy

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chia sẻ một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, Chính phủ điện tử và kinh tế số; cách tiếp cận của Việt Nam trong phát triển AI.

Phó Thủ tướng khẳng định, đối với Việt Nam, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng, động lực và đột phá chiến lược để bước vào giai đoạn phát triển mới. Việt Nam đang chuyển mạnh mô hình phát triển theo hướng này và đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu.

Trong các công nghệ mới nổi hiện nay, Việt Nam nhìn nhận AI là hạ tầng thông minh của nền kinh tế số, là năng lực nền tảng để nâng cao năng suất lao động, hiện đại hóa quản trị quốc gia, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới.

Việt Nam tiếp cận phát triển AI dựa trên ba nền tảng

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam tiếp cận phát triển AI dựa trên ba nền tảng. Một là, ưu tiên đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, điện toán hiệu năng cao và an toàn, an ninh mạng.

Hai là, chú trọng phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, điện toán hiệu năng cao, hạ tầng dữ liệu quốc gia và các nền tảng dùng chung phục vụ nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và ứng dụng sản phẩm công nghệ chiến lược.

Ba là, hoàn thiện thể chế và quản trị AI, chủ trương quản lý AI theo mức độ rủi ro, khuyến khích thử nghiệm có kiểm soát, bảo đảm trách nhiệm giải trình, an toàn dữ liệu, an ninh mạng và khả năng kiểm soát của con người.

"Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu đã mở ra không gian hợp tác kinh tế rộng lớn. Trong bối cảnh mới, chúng ta cần bổ sung thêm nội hàm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đề xuất tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, quản trị AI có trách nhiệm, tiêu chuẩn, an toàn dữ liệu và an ninh mạng.

Phó Thủ tướng khẳng định, đối với Việt Nam, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng, động lực và đột phá chiến lược để bước vào giai đoạn phát triển mới - Ảnh: VGP/Gia Huy

Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong các lĩnh vực có nhu cầu chung như logistics, hải quan, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nông nghiệp thông minh, thương mại số, y tế, giáo dục, năng lượng và đô thị thông minh.

Khuyến khích kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam với các đối tác trong không gian kinh tế Á – Âu. Tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên gia, phát triển kỹ năng số và kỹ năng AI cho doanh nghiệp, khu vực công và người lao động.

"Kỷ nguyên AI không chờ đợi bất kỳ quốc gia nào, nhưng cũng mở ra cơ hội cho các quốc gia tăng cường hợp tác, học hỏi và cùng hành động vì lợi ích chung. Việt Nam mong muốn là đối tác tin cậy, tích cực và có trách nhiệm của Liên minh Kinh tế Á - Âu trong hành trình này, tạo ra một không gian hợp tác thiết thực hơn, hiệu quả hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh trong phát biểu.

Nguyên thủ của 5 nước thành viên EAEU và các quốc gia khách mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Á - Âu - Ảnh: VGP/Gia Huy

Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) hiện có 5 thành viên chính thức là: Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan. EAEU là một trong những khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên hàng đầu thế giới, đặc biệt về dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, than đá, uranium, quặng sắt và kim loại màu. Riêng Nga và Kazakhstan nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu năng lượng và khoáng sản lớn của thế giới.