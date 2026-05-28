English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam

Thứ Năm, 17:43, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Thái Lan, chiều 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tới dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam.

Diễn đàn là một điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm của hai nước đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng khi tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam tại Thủ đô Bangkok - Trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch và kết nối năng động hàng đầu của Đông Nam Á; đồng thời là điểm gặp gỡ của nhiều dòng chảy hợp tác, đầu tư và sáng tạo trong khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định, Việt Nam và Thái Lan là hai nền kinh tế quan trọng của ASEAN, có quan hệ hữu nghị bền chặt, tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc và lợi ích phát triển ngày càng đan xen.

Đặc biệt, nếu đặt hai nền kinh tế cạnh nhau thì sẽ có một không gian phát triển trên 1.100 tỉ USD, gần 175 triệu dân, nằm ở trung tâm Đông Nam Á, kết nối trực tiếp với Mê Công, ASEAN, Đông Bắc Á, Ấn Độ Dương và các tuyến thương mại toàn cầu.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du dien dan doanh nghiep thai lan - viet nam hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam. Ảnh TTXVN

Sau khi điểm lại những kết quả nổi bật trong quan hệ 2 nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng, so với tiềm năng hiện có vẫn còn nhiều khoảng trống chưa được khai thác như thương mại vẫn chủ yếu dựa trên trao đổi hàng hóa, đầu tư hai chiều chưa phản ánh hết năng lực của doanh nghiệp hai nước, liên kết sản xuất, tài chính số, du lịch, dịch vụ còn rời rạc, giá trị cộng hưởng trong chuỗi cung ứng ASEAN chưa thật sự rõ nét.

Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị và mong muốn hợp tác hai nước cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu. Dựa vào thế mạnh bổ trợ về nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, bán lẻ, năng lượng, du lịch và dịch vụ, hai bên có thể kết nối sâu hơn trong sản xuất, thương mại điện tử, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc để cùng tạo ra những sản phẩm, chuỗi cung ứng và giá trị mới mang dấu ấn ASEAN.

"Thúc đẩy "Ba kết nối" để hình thành một không gian kinh tế bổ trợ giữa Việt Nam và Thái Lan. Trước hết là kết nối sản xuất, gồm liên kết sâu hơn chuỗi cung ứng, công nghiệp chế biến, ô tô, điện tử, nông nghiệp, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Tiếp theo là kết nối hạ tầng: phối hợp tốt hơn logistics đường bộ, hàng không, cảng biển, trung tâm phân phối và thương mại điện tử xuyên biên giới. Sau cùng là kết nối chuyển đổi: thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực. Ba kết nối này sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành hai mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất, dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN; đưa hợp tác kinh tế đi sâu vào đời sống người dân thông qua du lịch, dịch vụ và tài chính số", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Nêu rõ, Việt Nam đã và đang tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách hành chính; đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, lắng nghe, đồng hành và cùng tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nghiệp hai nước bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn, tư duy sáng tạo và trách nhiệm phát triển cao hơn.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Thái Lan và Việt Nam, đồng thời cho rằng 2 nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Và thực tế cũng cho thấy, nền kinh tế của Thái Lan và Việt Nam có tính bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn, khi cả 2 nước đang đẩy mạnh cải cách kinh tế để tạo ra "động lực tăng trưởng mới" thông qua các ngành công nghệ cao như bán dẫn, xe điện, kinh tế số, thực phẩm và nông nghiệp thông minh, kinh tế y tế và năng lượng sạch. Do đó, hợp tác trong tương lai nên tập trung vào việc chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Dịp này, Thủ tướng Thái Lan cũng nhấn mạnh, Chính phủ Thái Lan luôn hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh để tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển của 2 nền kinh tế, bởi sự thành công của hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ không thể đạt được nếu thiếu vai trò mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp vốn luôn là động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chứng kiến lễ công bố khai trương đường bay thẳng TP.HCM đến Phuket của Vietnam Airlines với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ đầu tháng 7 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, du lịch giữa hai nước.

Hai Nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến Vietjet công bố chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 737-8 thế hệ mới cho Vietjet Thailand, đồng thời chào mừng cột mốc 50 triệu lượt hành khách trên mạng bay Việt Nam - Thái Lan.

Lãnh đạo hai nước cũng đã chứng kiến các tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, năng lượng, dầu khí, hàng không trao hợp tác với các đối tác Thái Lan về chuyển đổi, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, du lịch, dịch vụ tài chính và các giải pháp công nghệ, nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ USD như nhấn mạnh của lãnh đạo hai nước. 

Văn Hiếu/VOV
Tag: VOV Thái Lan Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Thủ tướng Thái Lan diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines: Mở ra động lực hợp tác mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines: Mở ra động lực hợp tác mới

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm xung lực mới, làm sâu sắc tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines: Mở ra động lực hợp tác mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines: Mở ra động lực hợp tác mới

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm xung lực mới, làm sâu sắc tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Sáng 28/5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Sáng 28/5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Thủ tướng Thái Lan chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân
Thủ tướng Thái Lan chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

VOV.VN - Sáng 28/5 (theo giờ địa phương) tại toà nhà Chính phủ, Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Thủ tướng Thái Lan chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Thủ tướng Thái Lan chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

VOV.VN - Sáng 28/5 (theo giờ địa phương) tại toà nhà Chính phủ, Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội