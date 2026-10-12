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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Pasqal của Pháp

Thứ Hai, 18:14, 12/10/2026
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VOV.VN - Chiều 12/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Mark Armstrong, Giám đốc Thương mại phụ trách khu vực châu Âu, Trung Đông, châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Pasqal (Cộng hòa Pháp).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển. Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đã được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 1/2026, với khoa học và công nghệ là một trụ cột quan trọng.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Tập đoàn Pasqal, doanh nghiệp công nghệ lượng tử của Pháp về công nghệ nguyên tử trung hòa, quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam.

pho thu tuong ho quoc dung tiep lanh dao tap doan pasqal cua phap hinh anh 1

Ông Mark Armstrong, Giám đốc Thương mại phụ trách khu vực châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Pasqal (Cộng hòa Pháp), chia sẻ về hoạt động nghiên cứu của Pasqal, từ khoa học, đổi mới sáng tạo đến ứng dụng thực tiễn.

Tập đoàn đang phát triển các hoạt động liên quan đến máy tính lượng tử và điện toán đám mây theo hướng thương mại, với sự tham gia của hơn 7 đơn vị, tổ chức nghiên cứu. Pasqal đang phối hợp với Tập đoàn FPT và mong muốn nhanh chóng triển khai các chương trình hợp tác về điện toán đám mây lượng tử, tạo điều kiện để các tổ chức nghiên cứu và trường đại học tiếp cận công nghệ này.

pho thu tuong ho quoc dung tiep lanh dao tap doan pasqal cua phap hinh anh 2

Đại diện Pasqal bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ tại Việt Nam, trong đó chú trọng tuyển dụng nhân lực ngay tại Việt Nam, chuyển giao kỹ năng, đào tạo giảng viên đại học, trang bị kiến thức và kỹ năng nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư trong lĩnh vực liên quan, qua đó, góp phần tạo nền móng cho sự phát triển khoa học lượng tử tại Việt Nam.

Tập đoàn Pasqal khẳng định coi trọng việc xây dựng quan hệ đối tác với Việt Nam, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác với Chính phủ và các ngành công nghiệp Việt Nam để đưa những kết quả nghiên cứu về công nghệ lượng tử vào thực tiễn.

Đánh giá cao những ý kiến, đề xuất của Tập đoàn Pasqal và FPT đối với hợp tác khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Pháp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị hai Tập đoàn sớm cụ thể hóa các định hướng đã trao đổi thành những nội dung hợp tác cụ thể, có nguồn lực cam kết và mốc thời gian thực hiện rõ ràng.

pho thu tuong ho quoc dung tiep lanh dao tap doan pasqal cua phap hinh anh 3

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ quốc tế tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; đồng thời sẵn sàng đồng hành, tạo thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Tập đoàn Pasqal được triển khai thực chất, hiệu quả.

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Chuyển hóa uy tín quốc gia thành nguồn lực kinh tế

VOV.VN - PGS.TS Vũ Dương Huân nhận định, trong bối cảnh uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao, nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn tới là chuyển hóa hiệu quả những lợi thế đó thành nguồn lực kinh tế thông qua 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Vân Hồng/VOV
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