Với hàng loạt kết quả hợp tác mang tính đột phá, chuyến công tác đã đánh dấu những mốc mới, bước chuyển chiến lược trong quan hệ và mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, những Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Đưa quan hệ giữa Việt Nam và hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì lễ đón.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, lãnh đạo và Nhân dân Liên bang Nga cùng nhân dân Pháp đã đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất trọng thị cùng những nghi thức trang trọng cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, quốc hội, chính giới, doanh nghiệp, học giả, cộng đồng người Việt tại hai nước diễn ra trong không khí tin cậy, cởi mở, thực chất. Các nhà lãnh đạo Nga và Pháp đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin

Những ngày ở Moscow, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự một chương trình rất ý nghĩa, khai trương “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga”. Mỗi hình ảnh, hiện vật được giới thiệu tại chương trình đều lưu giữ một phần ký ức chung, kể lại câu chuyện về tình hữu nghị, sự đồng hành, những giá trị nhân văn đã gắn kết nhân dân Việt Nam với nhân dân Nga qua nhiều thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, không gian này là nơi gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa di sản và sự sáng tạo, giữa ký ức lịch sử và khát vọng kỷ nguyên hợp tác mới; đồng thời khẳng định, tình hữu nghị chỉ thật sự bền vững khi được truyền lại bằng những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp nối bằng sáng tạo. Tình hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được truyền lại bằng những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp. Đó cũng chính là cách tốt nhất để chúng ta kế thừa di sản của các thế hệ đi trước, làm mới sức sống của quan hệ hai nước và đưa hợp tác văn hóa, nhân văn, giao lưu nhân dân thực sự trở thành một động lực chiến lược của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn mới. Tôi mong rằng “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga” từ nay sẽ trở thành một phần trong ngôi nhà chung của ký ức, sáng tạo và tình hữu nghị, góp phần đưa nhân dân hai nước ngày càng gần nhau hơn”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin và hội kiến với các nhà lãnh đạo Nga. Lãnh đạo hai nước khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống đã được thử thách qua thời gian, luôn đứng vững trước mọi biến động của thời đại, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Hai bên quyết tâm định vị lại, nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng lợi ích và chiến lược phát triển của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nga M. Mishustin.

Hai bên thống nhất triển khai các biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ Việt Nam - Nga phát triển thực chất hơn; chú trọng nâng cao vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm Cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao tặng Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026. Đây chính là sự ghi nhận, đánh giá cao về những đóng góp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; lan tỏa ra thế giới truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn và đối thoại của đất nước, con người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng bức tranh Bác Hồ cho Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt.

Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, nhân dân Nga luôn dành sự tôn trọng chân thành và lòng ngưỡng mộ đối với bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam - một dân tộc đã kiên cường vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhân dân Việt Nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, của quan hệ hữu nghị với các nước, của lao động và sáng tạo. Tinh thần ấy hài hòa và đồng điệu với học thuyết nhân văn của Lev Tolstoy.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của ban giám khảo quốc tế về việc trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm nay cho nhà lãnh đạo Việt Nam - đồng chí Tô Lâm. Đó cũng là giải thưởng cho toàn thể Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Tô Lâm là một chính trị gia có uy tín và tầm nhìn xa, là một người yêu nước chân chính. Đồng chí Tô Lâm đã chọn con đường tận tụy phụng sự Tổ quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Ở cương vị cao nhất, ông thực hiện một đường lối đối nội và đối ngoại cân bằng, góp phần củng cố một Việt Nam độc lập và có chủ quyền, bảo đảm ổn định và an toàn ở châu Á và trên toàn thế giới. Việc trao tặng giải thưởng còn là sự đánh giá cao đối với đóng góp to lớn của cá nhân của đồng chí Tô Lâm trong việc củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nga và Việt Nam”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn công nghệ Việt Nam - Nga.

Trân trọng đón nhận Giải thưởng mang tên đại văn hào Lev Tolstoy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mà còn thể hiện sự đánh giá cao đối với truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới: “Tôi cảm ơn những tình cảm đặc biệt và sự tin cậy cao mà đồng chí Tổng thống Vladimir Putin, Hội đồng Giám khảo Quỹ Giải thưởng hoà bình quốc tế và các bạn Nga dành cho Việt Nam và cá nhân tôi cũng như sự quan tâm thường xuyên của đồng chí Tổng thống dành cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Đối với tôi, được nhận Giải thưởng Hoà bình quốc tế Lev Tolstoy (tại Nga) là vinh dự và nguồn động viên lớn lao. Tôi xin dành vinh dự to lớn này cho nhân dân Việt Nam, cho các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình, cho những người đang ngày đêm kiến tạo hòa bình bằng đối thoại, lòng dũng cảm và sự bao dung”.

Tại Pháp, các nhà lãnh đạo và người dân Pháp chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam bằng nghi thức đón tiếp trọng thị, cùng tình cảm nồng ấm, thân thiết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Cộng hòa Pháp.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các nhà lãnh đạo Pháp đều bày tỏ sự coi trọng đặc biệt đối với chuyến thăm, cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. Những văn kiện đạt được, trong đó có Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, tiếp thêm động lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Pháp phát triển ngày càng toàn diện, mạnh mẽ và thực chất. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí hướng tới lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện; tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chiến lược có tính lan tỏa cao; đặc biệt là thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng: Công nghệ Pháp - Sản xuất Việt Nam - Cung ứng khu vực và toàn cầu để đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chúc mừng các thỏa thuận đã được ký kết giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định, đây chính là sức sống của mối quan hệ song phương. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, sự kết nối giữa 2 nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh mỗi quốc gia.

“Đứng trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ, chúng ta kiên quyết cam kết ủng hộ việc triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA). Và việc Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVIPA) sắp được phê chuẩn sẽ mở ra những triển vọng mới. Hợp tác công nghiệp giữa các doanh nghiệp hai nước rất đa dạng, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực then chốt nhằm xây dựng quyền tự chủ chiến lược này. Chúng ta cùng nhau hướng tới tương lai như vừa thảo luận, thông qua các công nghệ đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Sau cùng, tôi hoan nghênh vai trò của Paris Europlace trong việc đồng hành phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng, giúp nơi đây tiếp cận chuyên môn và các chuẩn mực ở đẳng cấp cao”, Tổng thống Emmanuel Macron nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp tại lễ đón.

Chia sẻ tầm nhìn tương lai, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học - công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn hai nước sớm có các dự án lớn, dự án mới trong các lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ; Pháp hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đặt hoa tượng Bác Hồ tại Pháp.

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá: “Chúng tôi cho rằng, để đất nước phát triển thì chúng ta đã xác định rất rõ: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành một động lực cho sự phát triển đó. Và hợp tác quốc tế là một cây cầu tri thức để dẫn chúng ta tiến lên trên con đường này. Ở Pháp có những ngành mà chúng ta cần có sự hợp tác như: ngành vệ tinh, ngành địa chất khoáng sản, ngành nghiên cứu về biển. Tôi cho rằng, không chỉ có Pháp, mà bất cứ quốc gia nào sẵn sàng hợp tác, có những nền tảng hợp tác, có những năng lực hợp tác thì Việt Nam cũng sẽ tiếp cận để chúng ta tận dụng tối đa các cơ hội hợp tác, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển của đất nước”.

Một dấu ấn nổi bật trong chuyến công tác là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ và có bài phát biểu quan trọng, mở đầu Phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề “Xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng”. Đây là phiên đầu tiên trong 3 phiên chuyên đề cấp cao trong khuôn khổ hội nghị. Với việc nêu ra 5 nguyên tắc quản trị đa phương với không gian vũ trụ cùng sáng kiến hình thành mạng lưới “Không gian vì Phát triển và Khả năng chống chịu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa Việt Nam tham gia vào quá trình định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp tại lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: “Để đưa hợp tác không gian Việt Nam - Pháp sang giai đoạn mới, Việt Nam đề nghị cùng với Pháp, Liên Hợp Quốc, ASEAN và các đối tác nghiên cứu hình thành mạng lưới không gian vì phát triển và khả năng chống chịu. Tập trung vào 3 lĩnh vực: chia sẻ và khai thác dữ liệu không gian vì phát triển; nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn, bền vững; kết nối nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp, đầu tư để phát triển kinh tế vũ trụ. Mạng lưới này có thể trước hết tập trung vào khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam sẵn sàng là điểm kết nối. Không gian vũ trụ mở ra những chân trời rộng lớn nhưng thước đo cuối cùng của tiến bộ vẫn là những giá trị mang lại cho con người và Trái Đất. Với tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia đưa ra những kết quả tại hội nghị này thành những hành động cụ thể cho hôm nay và các thế hệ mai sau”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp gặp gỡ báo chí.

Với hàng loạt kết quả hợp tác mang tính đột phá, chuyến công tác đã đánh dấu những mốc son, bước chuyển chiến lược trong quan hệ và mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, những Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thông qua chuyến công tác, vai trò của ngoại giao nguyên thủ được phát huy cao độ, góp phần huy động mạnh mẽ nguồn lực quý báu từ mối quan hệ với các đối tác cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá: “Trong các cuộc tiếp xúc cấp cao lãnh đạo ta và lãnh đạo của của hai nước Liên bang Nga và Pháp đều rất nhất trí về những vấn đề được trao đổi, chia sẻ về những quan tâm chung, về kết quả tích cực đạt được trong quan hệ giữa hai nước và về phương hướng thời gian tới. Qua đó, lãnh đạo ta với lãnh đạo của hai nước đã tăng cường hiểu biết lẫn nhau về những vấn đề hai bên quan tâm trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, và những yêu cầu mới đặt ra đối với mỗi nước. Và cũng qua đó củng cố tin cậy chính trị ở mức cao đã được xác lập sau các chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Pháp vào năm 2024 và xác lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, và chuyến thăm của đồng chí tới Liên bang Nga vào tháng 5/2025”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng quà cho đại diện kiều bào.

Với hàng loạt kết quả nổi bật, mang tính đột phá, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi vào lịch sử quan hệ Việt Nam - Nga, Việt Nam - Pháp những mốc son, mở ra chương hợp tác mới đầy năng động, sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam với Nga và Pháp chính là tài sản quý báu cần được các thế hệ Nhân dân Việt Nam và Nga, Pháp giữ gìn. Phát triển các mối quan hệ này là lựa chọn chiến lược, là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Chuyến công tác đã thành công, xác lập tầm nhìn phát triển mới cho các mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Nga và Pháp, kết nối nguồn lực phục vụ tương lai đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển chung trên thế giới.