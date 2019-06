Phó Thủ tướng hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-13/6/2019. Sáng 12/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Marise Payne tại Nhà khách Chính phủ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao sự phát triển tích cực và bền vững của quan hệ Việt Nam - Australia thời gian qua, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược (tháng 3/2018). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng và đánh giá cao việc bà Marise Payne thăm chính thức Việt Nam ngay sau khi được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Phụ nữ Australia, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Australia đối với Việt Nam và quan hệ hợp tác ngày càng tin cậy và thực chất giữa hai nước. Bộ trưởng Marise Payne khẳng định Australia coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai nước, trong cả khuôn khổ song phương và đa phương.



Hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí phối hợp duy trì đà trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới, tích cực triển khai và phát huy hiệu quả 19 cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là các cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, hai Bộ trưởng Quốc phòng và sớm tổ chức Hội nghị Đối tác Kinh tế cấp Bộ trưởng lần thứ nhất trong năm nay. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma tuý, đánh bắt cá trái phép, không khai báo và không theo quy định.

Toàn cảnh cuộc hội đàm.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hoá thương mại và vai trò của hệ thống thương mại đa phương, đặc biệt trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và xung đột thương mại tiếp tục gia tăng. Hai bên nhất trí đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế, song song với việc phát huy hiệu quả các thoả thuận thương mại đa phương hai bên cùng là thành viên, trong đó có Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Australia đẩy nhanh quá trình xét duyệt an toàn và sớm mở cửa thị trường đối với một số mặt hàng nông nghiệp và thuỷ sản của Việt Nam, đặc biệt là nhãn và tôm nguyên con.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn và đánh giá cao Australia tiếp tục duy trì hỗ trợ phát triển cho Việt Nam, khẳng định vốn viện trợ của Australia luôn được sử dụng hiệu quả, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao sinh kế của người dân Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục đào tạo, lao động, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh, kết nối và giao lưu nhân dân...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn và đánh giá cao Australia tiếp tục duy trì hỗ trợ phát triển cho Việt Nam.

Hai bên trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne chúc mừng Việt Nam đã trúng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu ủng hộ cao; nhấn mạnh Australia đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực và trong ASEAN, ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình; khẳng định tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ đồng thời đảm nhiệm thành công nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao chia sẻ đánh giá về tình hình gần đây trên Biển Đông, nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông cũng như việc giải quyết các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Bà Marise Payne (thứ 3 từ trái qua).

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng đã ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Australia về nâng cao quyền năng phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trong kỷ nguyên số. Đây là văn kiện quan trọng đầu tiên của Bộ Ngoại giao Việt Nam với Bộ Ngoại giao các nước nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cho cán bộ nữ hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại, tăng cường hiểu biết về các chuẩn mực và định kiến giới cho cán bộ ngoại giao Việt Nam.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao cũng đã chứng kiến Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam./.