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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp cố vấn Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt

Thứ Sáu, 16:55, 26/06/2026
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VOV.VN - Chiều nay (26/6), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã có buổi tiếp ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ vui mừng gặp lại ông Takebe Tsutomu, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam đã dành cho đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31 hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tâm huyết của ông Takebe trong hơn 30 năm qua nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương, đặc biệt là trong giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và phát triển nguồn nhân lực, tiêu biểu là Dự án Trường Đại học Việt Nhật.

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Phó Thủ tướng đề nghị ông Takebe tiếp tục thúc đẩy các cơ quan hai bên tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực thế mạnh của Nhật Bản và Việt Nam có tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: VGP

Để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Phó Thủ tướng đề nghị ông Takebe tiếp tục thúc đẩy các cơ quan hai bên tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực thế mạnh của Nhật Bản và Việt Nam có tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI).

Khẳng định Trường Đại học Việt Nhật là dự án biểu tượng cho hợp tác đào tạo giữa hai nước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yếu tố hiệu quả, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Phó Thủ tướng đề nghị Cố vấn Takebe thúc đẩy phía Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ đàm phán để ký kết Hiệp định liên Chính phủ về phát triển trường trong năm 2026, phối hợp phê duyệt khoản vay để kịp khởi công vào quý I/2027, đồng thời kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm bảo đảm đầu ra cho sinh viên.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng mong muốn ông Takebe tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, giao lưu địa phương; đề nghị các bộ, ngành Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

Đáp lời Phó Thủ tướng, ông Takebe Tsutomu bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự năng động, quyết liệt của bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam. Ông nhận định, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn bộ hệ thống chính quyền đang thể hiện một khí thế đổi mới rất mạnh mẽ.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Ảnh: VGP

Ông Takebe hoàn toàn nhất trí với các đề nghị của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến tâm sức để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế cho dự án Đại học Việt Nhật, hỗ trợ cộng đồng người Việt hòa nhập tốt và chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện hợp tác lớn giai đoạn 2025 - 2026.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã trân trọng mời ông Takebe cùng lãnh đạo tỉnh Hokkaido sang tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt - Nhật lần thứ 2, dự kiến diễn ra tại TP. Huế vào đầu tháng 9/2026.

Kim Thanh/VOV1
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