Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên

Theo Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2025 - 2026, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông là hơn 1,2 triệu giáo viên (tăng 3.942 giáo viên so với cuối năm học 2024 - 2025). Cả nước hiện còn thiếu 110.930 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông trong biên chế so với định mức quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và việc phân công bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về giảm áp lực học tập, thi cử cho học sinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, nguyên nhân căn bản là giữa cung và cầu. Thiếu trường, thiếu lớp, thiếu chỉ tiêu. Khi chỉ tiêu chênh lệch với nhu cầu tuyển sinh thì đương nhiên sẽ có áp lực, dù thi hay xét tuyển. Chỉ có thể điều chuyển từ áp lực thi sang áp lực điểm số, học bạ, áp lực những vấn đề khác.

"Giải quyết vấn đề căn cơ chính là phải đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên theo đúng tinh thần của nghị quyết 71. Và kèm theo giải pháp sắp tới là Bộ cũng đang cho xây dựng sản phẩm Gia sư AI, giảm áp lực dạy thêm học thêm, các em không còn áp lực thi cử nữa và có công cụ để tự học, để hướng dẫn ở nhà thì việc này sẽ cơ bản giải quyết được", Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nói.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Góp ý cho ngành giáo dục, ông Chu Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề xuất, dần dần sẽ cắt giảm biên chế, 5% rồi 10%. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cào bằng. Ở góc độ tổng thể, tinh gọn là như thế, nhưng đối với lĩnh vực giáo dục, luôn luôn cần đội ngũ và đội ngũ này sẽ tăng theo số lượng học sinh.

"Mong muốn các ban, bộ, ngành, trung ương và Chính phủ có phương án biên chế của ngành giáo dục đáp ứng đủ yêu cầu trường lớp và đặc biệt là số người học", ông Chu Mạnh Hùng bày tỏ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý đến tình trạng thiếu giáo viên, một "điểm nghẽn lớn" hiện nay và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất các phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/7.

"Tôi đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương, báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo Quyết định 185. Từ đó đề xuất phương án giải quyết cho năm học 2026 - 2027. Về lâu dài, nghiên cứu phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó cần tính toán tổng thể với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục. Rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về mức số lượng người làm việc trong các cơ sở", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu công khai thu chi thống nhất toàn quốc và thiết lập đường dây nóng xử lý lạm thu, dạy thêm học thêm; đưa hướng nghiệp vào chương trình chính khóa thay vì chỉ là hoạt động ngoại khóa để giảm áp lực thi cử và định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh.

Về chuẩn bị năm học mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cam kết và chịu trách nhiệm chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới, không để sát ngày khai giảng mới phát hiện thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp.