Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Không để học sinh thất học vì thiếu giáo viên

Báo cáo tại cuộc họp về chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, cho biết, công tác coi thi sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11, 12/6/2026 (trong đó, ngày 10/6 là ngày làm thủ tục dự thi, ngày 11/6 tổ chức thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 tổ chức thi hai môn tự chọn); công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13/6 đến ngày 30/6/2026; công bố kết quả thi vào 8:00 ngày 1/7/2026 (sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học, cao đẳng).

Kỳ thi năm nay ghi nhận kỷ lục 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng hơn 61.000 em), với tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt gần 99%.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã phát biểu tại cuộc họp.

Bộ GD-ĐT đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an rà soát toàn bộ phần mềm quản lý, chấm thi, công tác an ninh năm nay sẽ siết chặt các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao và Trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận.

Tuy nhiên, ngành giáo dục cũng đối mặt với thách thức lớn khi quy mô thí sinh tăng mạnh sau sáp nhập địa phương. Điển hình như TP.HCM tăng hơn 50% lượng thí sinh (đạt 150.000 em), hay Ninh Bình tăng gấp 4 lần. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nêu ý kiến: "Bộ cũng đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra các địa phương. Các địa phương năm nay là năm đầu tiên tổ chức thi dưới sự chỉ đạo của chính quyền hai cấp, cho nên các sở giáo dục đào tạo cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo sớm và chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, tập huấn rất kỹ. Sự phối hợp của các xã phường rất nghiêm túc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng rất quan tâm. Trước mắt thì không có gì khó khăn trong việc này, chỉ làm sao thực thi cho thật tốt mọi khâu thật cặn kẽ, chu đáo, cẩn thận".

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Hướng tới năm học mới 2026-2027, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 19 nhằm điều chỉnh hoạt động dạy, học thêm. Theo đó, thời lượng dạy thêm trong trường bị giới hạn không quá 2 tiết/tuần/môn và phải công khai minh bạch. Năm học tới cũng thực hiện Đề án đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Đồng thời, tiếng Lào sẽ chính thức được đưa vào giảng dạy tại các trường phổ thông Việt Nam. Đối với hạ tầng vùng biên, chiến dịch "100 ngày đêm" đang được kích hoạt để đảm bảo hoàn thành và đưa vào vận hành 108 trường nội trú liên cấp trước ngày 30/8/2026.

Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn đang đứng trước bài toán nan giải về thiếu giáo viên. Tính đến tháng 5/2026, cả nước vẫn thiếu khoảng 111.000 giáo viên (chủ yếu ở môn Tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật). Bộ GD-ĐT kiến nghị Chính phủ bổ sung 127.000 biên chế giai đoạn 2026 - 2030.

Toàn quốc thiếu hơn 45.000 phòng học công lập, áp lực lớn nhất nằm ở Thanh Hóa, TP.HCM và Đồng Nai. Thiết bị dạy học tối thiểu hiện chỉ đáp ứng được 50,63% nhu cầu.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành liên quan cũng đã đóng góp ý kiến, giải pháp nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị năm học mới 2026-2027.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định chuẩn bị năm học mới là nhiệm vụ hệ trọng của cả hệ thống chính trị. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT phải xây dựng kế hoạch tổng thể theo tiêu chí "6 rõ" (rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn xử lý), đồng thời đưa ra hàng loạt quyết sách mạnh mẽ để tháo gỡ các "điểm nghẽn" lớn của ngành, đặc biệt là khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và sách học. Nhấn mạnh công tác nhân sự là bài toán nan giải nhất, Phó Thủ tướng ghi nhận đề xuất bổ sung 127.000 biên chế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Bộ GD-ĐT phải phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát chính xác tình trạng thừa - thiếu cục bộ theo từng môn, từng trường; đồng thời nghiên cứu phương án tạm ứng trước biên chế, quyết không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Giai đoạn 2026-2030, kết luận của Bộ Chính trị là giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục nghiên cứu, rà soát và có một cách tiếp cận mới. Bây giờ các bộ, ngành phải bắt tay vào để chúng ta thực hiện. Nhưng mà trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chủ động bàn với Bộ Nội vụ xem là có thể nghiên cứu "tạm ứng trước", sau khi chúng ta tuyển dụng hết cái số mà đã được giao, mà còn thiếu, chắc chắn là thiếu rồi, tạm ứng trước cái số nào đó để phục vụ kịp thời cho cái việc thiếu giáo viên. Trên nguyên tắc là: "Có người học là phải có người dạy". Không để cho tình trạng học sinh không có thầy cô giáo, phải thất học, phải mất học, không được học".

Về sách giáo khoa, Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, chất lượng và giá thành bộ sách giáo khoa thống nhất; mục tiêu tối thượng là phải cung ứng đầy đủ đến tay thầy và trò trước ngày 15/8/2026, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay sốt giá.

Chỉ đạo về nguồn lực, Phó Thủ tướng yêu cầu thay đổi tư duy: Ngân sách nhà nước sẽ tập trung dồn lực cho các vùng khó khăn, đối tượng yếu thế và khối đào tạo sư phạm; trong khi các cơ sở đại học cần đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp và tự chủ toàn diện từ tài chính đến học thuật.

Đặc biệt, trước làn sóng công nghệ, Phó Thủ tướng định hướng đưa AI thành môn học bắt buộc ở bậc đại học nhằm khai thác hiệu quả trong dạy và học, nhưng lưu ý: "AI phục vụ con người, không thể thay thế vai trò người thầy và năng lực của người học".

Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Phó Thủ tướng nhắc nhở các địa phương không được chủ quan, phải xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó thiên tai và biến động số lượng thí sinh. Bộ GD-ĐT cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để nhận diện các thiết bị công nghệ cao trôi nổi trên thị trường, xác định việc thí sinh dùng AI gian lận là rủi ro trọng điểm cần ngăn chặn nghiêm ngặt, đảm bảo hạ tầng dữ liệu và công bố kết quả thi tuyệt đối an toàn, chính xác và thông suốt.