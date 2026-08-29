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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đối thoại với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ

Thứ Bảy, 08:13, 29/08/2026
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VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 28/8, tại Thủ đô Washington D.C., Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã tham dự Tọa đàm doanh nghiệp, gặp gỡ với đại diện khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn, định chế tài chính và nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hoa Kỳ và xác định khu vực đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Chính phủ Việt Nam tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế và xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, bình đẳng, an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động, kinh doanh lâu dài.

Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào các dự án công nghệ cao, tăng cường chuyển giao tri thức, hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khẳng định Việt Nam cam kết duy trì đối thoại, quan tâm đến kiến nghị của các nhà đầu tư và phối hợp xử lý các khó khăn trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trong buổi làm việc với các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững và thực chất, qua đó góp phần tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, cân đối và cân bằng giữa hai nước.

Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam; nhìn nhận đây là điểm sáng trong các thị trường mới nổi, có triển vọng tăng trưởng tích cực, tầng lớp trung lưu mở rộng, nguồn nhân lực chất lượng và môi trường kinh doanh cởi mở với nhà đầu tư nước ngoài.

Nhiều ý kiến cho rằng, kinh tế Việt Nam tiếp tục có triển vọng và nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính số, năng lượng tái tạo, hạ tầng và dịch vụ… Một số doanh nghiệp cho biết, đang xem xét hoặc thúc đẩy các kế hoạch đầu tư cụ thể tại Việt Nam; mong muốn tiếp tục mở rộng nghiên cứu - phát triển, sản xuất công nghệ cao, thanh toán số, an ninh mạng và đào tạo nhân lực…

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam tiếp tục bảo đảm tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo của chính sách; tăng cường tham vấn với nhà đầu tư trong quá trình xây dựng quy định; có lộ trình chuyển tiếp phù hợp và bảo đảm thực thi thống nhất giữa trung ương và địa phương. Các ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò của hiệu lực hợp đồng, cơ chế giải quyết tranh chấp công bằng, thủ tục cấp phép thuận lợi và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp thông lệ quốc tế.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng nêu những kiến nghị cụ thể tập trung vào tạo thuận lợi cho dòng vốn quốc tế, phát triển thị trường trái phiếu và công cụ phòng ngừa rủi ro, mở rộng thanh toán số và tài chính toàn diện, cải thiện quy trình mua sắm và đăng ký trong lĩnh vực y tế, hoàn thiện chính sách thị thực, đồng thời thuận lợi hóa thủ tục đối với các dự án công nghệ, năng lượng, hạ tầng và logistics.

Các hoạt động tiếp xúc đã tạo kênh trao đổi trực tiếp giữa cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam và nhà đầu tư, giúp nhận diện các điểm nghẽn, kết nối nhu cầu với năng lực triển khai và gợi mở những dự án hợp tác mới. Trên cơ sở đó, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu những đề xuất và duy trì phối hợp với hiệp hội, doanh nghiệp Hoa Kỳ sau chuyến công tác để thúc đẩy triển khai các dự án tại Việt Nam, thu hút các nguồn vốn đầu tư chất lượng cao.

Quang Trung - Trần Phương/VOV-Washington
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