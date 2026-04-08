Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hoa Kỳ thăm Việt Nam thúc đẩy hợp tác đầu tư

Thứ Tư, 06:19, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hoa Kỳ sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và quan hệ đối tác dài hạn.

Theo Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), hơn 120 đại diện đến từ 52 tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 14 đến 16/4 trong khuôn khổ Đoàn Doanh nghiệp Cấp cao thường niên do Hội đồng tổ chức.

Trao đổi với phóng viên VOV tại Washington, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Brian McFeeters cho biết ông sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm lãnh đạo cấp cao của nhiều doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ. Mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, quy mô của phái đoàn phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với việc mở rộng thương mại, đầu tư và quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam, cũng như niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế.

Doan doanh nghiep cap cao hoa ky tham viet nam thuc day hop tac dau tu hinh anh 1
Chủ tịch  USABC Brian McFeeters trả lời phỏng vấn.

Các doanh nghiệp tham gia phái đoàn đại diện cho nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng; công nghệ và đổi mới sáng tạo; dịch vụ tài chính và quản lý quỹ; hàng không vũ trụ và ô tô; logistics và sản xuất tiên tiến; y tế và khoa học sự sống; thực phẩm và nông nghiệp; hàng tiêu dùng; du lịch và lữ hành; kinh tế sáng tạo và dịch vụ tư vấn.

Theo ông Brian McFeeters, nhiều doanh nghiệp trong phái đoàn không chỉ là những công ty hàng đầu của Hoa Kỳ mà còn là các tập đoàn dẫn đầu toàn cầu, có khả năng mang tới công nghệ tiên tiến, nguồn vốn dài hạn, kinh nghiệm quốc tế và các thông lệ tốt nhất, qua đó hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông cho biết chuyến công tác lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa chiến lược, ngay sau khi Việt Nam hoàn tất các bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, bền vững và chất lượng cao.

Bên cạnh đó, phái đoàn cũng kỳ vọng được lắng nghe các định hướng và thông điệp rõ ràng từ Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài trong việc đồng hành và đóng góp vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Quang Trung - Trần Phương/VOV-Washington
