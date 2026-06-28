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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

Chủ Nhật, 14:07, 28/06/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định 1156/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá

Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng ban.

10 thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo điều hành giá có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ; thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu phù hợp trong từng thời kỳ; thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

Ban Chỉ đạo còn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về giá phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ; xử lý một số vấn đề khác liên quan đến điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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