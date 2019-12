Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Kenya

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Kenya là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Kenya tới Việt Nam; bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ tạo động lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Kenya Monica Juma. Ảnh: Thế giới & Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Kenya bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam và chúc mừng Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.



Hai bên nhất trí các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả, tối đa hóa lợi thế hai nước. Trong thời gian tới, hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Hai bên ghi nhận kim ngạch thương mại giữa hai nước trong thời gian qua còn rất khiêm tốn, chưa phản ánh hết tiềm năng to lớn giữa hai nước. Với cơ cấu kinh tế mang tính bổ trợ lẫn nhau, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh mong muốn Kenya tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Kenya có nhu cầu như hàng may mặc, gạo, clinker, điện thoại di động, linh kiện…; đề nghị hai bên tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động khảo sát thị trường, xúc tiến các cơ hội đầu tư.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Kenya hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh tại Kenya, đặc biệt đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam và bày tỏ mong muốn học hỏi những kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng hai nước cần sớm thống nhất đàm phán ký kết các văn kiện tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, nhất là kinh tế như Hiệp định khung hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, công nghệ thông tin; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ…

Trong thời gian tới hai bên sẽ tiến tới thiết lập cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm tăng cường phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, xác định những lĩnh vực hợp tác tiềm năng và nhu cầu hợp tác cũng như thế mạnh của mỗi bên để khuyến nghị cho Chính phủ và các Bộ, ngành hai nước các biện pháp hợp tác cụ thể.

Toàn cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Thế giới & Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương; hoan nghênh vai trò tích cực của Kenya trong Cộng đồng Đông Phi (EAC); bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của Kenya trong thời gian Việt Nam đảm nhận trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như khi Việt Nam tiến hành thiết lập quan hệ chính thức với Liên minh châu Phi (AU) vào thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Monica thông báo Kenya đang ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2021-2022 và mong muốn nhận được sự ủng hộ của Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trong đó có vấn đề Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế./.