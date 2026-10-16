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Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự Lễ kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Thứ Sáu, 21:56, 16/10/2026
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VOV.VN - Tối 16/10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam; trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 và phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đại biểu quốc tế. 

Ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ và công tác bình đẳng giới; thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và làm tốt công tác an sinh xã hội. Trong suốt chặng đường vẻ vang ấy, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn một lòng đi theo Đảng, phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, truyền thống ấy tiếp tục được bồi đắp, tỏa sáng bằng trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến; khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo bà Lê Thị Thủy, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với phong trào phụ nữ và công tác hội; đòi hỏi các cấp hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở; lấy phụ nữ làm trung tâm; phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của phụ nữ; đồng hành và hỗ trợ phụ nữ thiết thực, hiệu quả hơn. 

Tại chương trình, Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 cho 5 tập thể và 12 cá nhân. Các tập thể, cá nhân là những điển hình có thành tích nổi bật với nhiều công trình và sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển cộng đồng và khẳng định những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt trong giai đoạn mới hiện nay.

Đại diện tập thể đạt giải thưởng phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: "Trong những năm qua, chúng tôi đã triển khai dự án xây dựng 50 ngôi nhà mái ấm yêu thương. Hoạt động “Mẹ đỡ đầu” được triển khai rộng khắp trong Hội Nữ doanh nhân, đang hỗ trợ gần 100 trẻ mồ côi. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh, đồng thời động viên chị em phụ nữ cùng nhau vượt qua khó khăn trong phát triển kinh tế".

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Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, các lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu dự chương trình. Ảnh báo Phụ nữ Việt Nam

Hội LHPN Việt Nam đã trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2, tôn vinh 32 cán bộ hội chuyên trách tiêu biểu. Các cá nhân có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Vinh dự nhận giải thưởng, bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Chúng tôi quan tâm đến những vấn đề cấp thiết nhất của phụ nữ vùng cao, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp chị em khẳng định vị thế của mình, gắn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Chúng tôi còn quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, trong đó có các vấn đề liên quan đến mua bán phụ nữ, trẻ em. Đặc biệt, chúng tôi rất quan tâm đến vai trò và những đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động được chúng tôi triển khai đồng bộ và hiệu quả".

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN Việt Nam phát động cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027, với thông điệp “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”.

Điểm mới của Cuộc thi năm nay là lần đầu tiên, Ban Tổ chức giới thiệu chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) “AI Women Start Up” đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến cuộc thi và các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong thời gian qua; Đồng thời, chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 và Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2.

Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống xã hội. Tinh thần là phụ nữ phải được tham gia ngay từ đầu, tham gia bình đẳng và thụ hưởng thành quả từ những động lực phát triển mới.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đề nghị: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027 theo hướng lấy hiệu quả thực chất làm trọng tâm, tránh hình thức, lãng phí. Việc trao giải phải gắn với ươm tạo, kết nối và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng của phụ nữ.

Phụ nữ cần được coi là chủ thể của khởi nghiệp, từ đó có những tháo gỡ thực chất về vốn, đất đai, công nghệ, thị trường, kỹ năng quản trị; khuyến khích phụ nữ tham gia vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn khởi nghiệp với phát triển kinh tế tư nhân và tăng năng suất lao động.

Đối với phong trào phụ nữ và hoạt động hội, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; phải đặt phong trào phụ nữ trong yêu cầu phát triển của đất nước, xác định phụ nữ là chủ thể của phát triển và đổi mới hoạt động hội theo hướng đồng hành cùng phụ nữ, tập trung vào những vấn đề chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, đánh giá dựa trên sản phẩm và dữ liệu cụ thể.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh: "Đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội phát triển mới. Tôi mong mỗi phụ nữ Việt Nam luôn tin tưởng vào năng lực của mình, không ngừng học tập, làm chủ công nghệ, cùng các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Tôi cũng mong Hội LHPN Việt Nam tiếp tục là ngôi nhà chung ấm áp, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với hội viên, phụ nữ Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần dệt thêu non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp, rực rỡ, cùng cả nước đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới".

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề thực chất của phụ nữ, kiến tạo môi trường để phụ nữ phát triển; các bộ, ngành giải quyết điểm nghẽn theo chức năng, hỗ trợ đúng nhu cầu, đúng đối tượng; đặc biệt quan tâm đến phụ nữ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ khuyết tật, nữ công nhân, trí thức, doanh nhân; tạo cơ hội phát triển thực chất, bình đẳng cho phụ nữ; thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; bảo đảm phụ nữ bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, việc làm, vốn, khoa học công nghệ và an sinh xã hội.

 

Phương Thoa/VOV1
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