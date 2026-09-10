Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Lấy lợi ích cộng đồng làm thước đo của kiến trúc

Sáng nay (10/9) tại Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 492 đại biểu, đại diện cho hơn 7 nghìn hội viên trên cả nước. Bí thư Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được Chính phủ giao như: Tham gia triển khai Luật Kiến trúc; Tổ chức Triển lãm Kiến trúc Việt Nam; Thực hiện chương trình nghiên cứu, thiết kế 500 kiểu nhà ở nông thôn...

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: VGP)

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt mục tiêu phát triển kiến trúc xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, mô hình thông tin công trình, hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch, thiết kế và quản lý kiến trúc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những đóng góp của Hội và toàn thể giới kiến trúc sư Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nêu rõ, bước vào nhiệm kỳ mới, với yêu cầu đặt ra lớn hơn, kiến trúc không thể chỉ giải quyết từng công trình riêng lẻ, mà phải góp phần kiến tạo không gian phát triển chất lượng, hài hòa và có giá trị lâu dài; phải được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và con người; góp phần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý xây dựng” sang “kiến tạo không gian phát triển”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của quy hoạch, kiến trúc là kiến tạo môi trường sống chất lượng, an toàn, nhân văn và bền vững cho mỗi con người. Đội ngũ kiến trúc sư phải cụ thể hóa sâu sắc quan điểm lấy Nhân dân làm trung tâm, chất lượng cuộc sống của con người Việt Nam làm thước đo; quan tâm nhiều hơn đến nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, không gian công cộng và các thiết chế thiết yếu, nhất là nhu cầu của những nhóm yếu thế. Kiến trúc không chỉ tạo nên những công trình có giá trị, mà phải góp phần tạo dựng những cộng đồng đáng sống, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hội cần đặc biệt chăm lo phát hiện, bồi dưỡng kiến trúc sư trẻ; tạo môi trường cho sáng tạo, nghiên cứu, lý luận, phê bình và hội nhập quốc tế; xây dựng một thế hệ kiến trúc sư Việt Nam vừa có năng lực sáng tạo ở tầm quốc tế, vừa hiểu sâu và có trách nhiệm với đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Đồng thời, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thiết kế mới, để công nghệ thực sự nâng cao năng lực sáng tạo, chất lượng và hiệu quả của kiến trúc Việt Nam.