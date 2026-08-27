English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks

Thứ Năm, 19:41, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng Đại sứ Wicks nhân dịp bà được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của Đại sứ ngay sau khi chính thức nhận nhiệm vụ. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự trân trọng khi Đại sứ đã tới tham dự sự kiện "Sao sáng dẫn đường" nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam và đến thăm Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Trao đổi về quan hệ song phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tái khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất. Nhằm duy trì đà phát triển này, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ Wicks phát huy vai trò cầu nối tin cậy, tích cực thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Đại sứ thúc đẩy các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng (ART) trên cơ sở công bằng, cân bằng, nhằm tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho hợp tác kinh tế hai nước. 

pho thu tuong pham thi thanh tra tiep Dai su hoa ky jennifer wicks hinh anh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là một trong những trụ cột quan trọng nhất giúp xây dựng, củng cố lòng tin giữa hai nước. Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam; là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm thiêng liêng đối với thân nhân các gia đình. Hiện Việt Nam vẫn còn khoảng 175.000 trường hợp chưa tìm thấy hài cốt và gần 300.000 trường hợp chưa xác định được danh tính. Trong bối cảnh đó, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai quyết liệt trong cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao hợp tác từ phía Hoa Kỳ thông qua Sáng kiến Tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) của Hoa Kỳ, Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson (thuộc trường Đại học Texas Tech), hợp tác giữa Ủy ban Quốc tế về người mất tích (ICMP) và Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam (VAST) trong hợp tác nâng cao năng lực giám định hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ tiếp tục làm việc với các cơ quan của Chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ để tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin tư liệu, kỷ vật và công nghệ mới nhằm giúp Việt Nam đẩy nhanh triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhanh chóng, hiệu quả.

pho thu tuong pham thi thanh tra tiep Dai su hoa ky jennifer wicks hinh anh 2
Quang cảnh buổi tiếp

Về phần mình, Đại sứ Wicks trân trọng và cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã dành thời gian đón tiếp. Đại sứ chia sẻ niềm vinh dự khi được Tổng thống tin tưởng giao trọng trách tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Đồng tình cao với các định hướng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Wicks cam kết sẽ nỗ lực hết mình đóng vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hai nước để chuẩn bị chu đáo cho các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới. Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của việc sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng (ART); cho biết sẽ tích cực làm việc với các cơ quan chức năng tại Washington D.C. để tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện cho dòng chảy thương mại, đầu tư công nghệ cao được thuận lợi, tương xứng với tầm vóc của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Đại sứ chia sẻ ấn tượng đặc biệt khi được tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam và chuyến thăm Thành Cổ Quảng Trị vừa qua; tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Đại sứ cam kết Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 trong công tác tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Việt Nam vì sự hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích (MIA), coi đây là hình mẫu, biểu tượng của nỗ lực hòa giải và khép lại quá khứ giữa hai dân tộc.

Hà Thảo/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Giám đốc UNICEF khu vực châu Á - TBD
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Giám đốc UNICEF khu vực châu Á - TBD

VOV.VN - Chiều 24/8, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp ông Sanjay Wijesekera Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Giám đốc UNICEF khu vực châu Á - TBD

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Giám đốc UNICEF khu vực châu Á - TBD

VOV.VN - Chiều 24/8, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp ông Sanjay Wijesekera Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khởi công tổ hợp dự án ở Phú Thọ
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khởi công tổ hợp dự án ở Phú Thọ

VOV.VN - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khởi công 5 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 7.600 tỷ đồng, tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, sáng nay (14/8).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khởi công tổ hợp dự án ở Phú Thọ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khởi công tổ hợp dự án ở Phú Thọ

VOV.VN - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khởi công 5 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 7.600 tỷ đồng, tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, sáng nay (14/8).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

VOV.VN - Theo quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 11/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

VOV.VN - Theo quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 11/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm tại trường học
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm tại trường học

VOV.VN - Sáng nay (14/7), chủ trì Hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm tại trường học

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm tại trường học

VOV.VN - Sáng nay (14/7), chủ trì Hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội