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Phó Thủ tướng Phan Văn Giang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản

Thứ Tư, 16:29, 15/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (15/7), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản, góp phần thắt chắt quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng – Đại tướng Phan Văn Giang đã có một lịch trình hoạt động dày đặc tại Nhật Bản. Ngay sau khi đến Tokyo vào ngày 12/7, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, gặp gỡ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng đại diện Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Các tờ báo của Cộng đồng đều đăng tải thông tin về cuộc gặp đáng ghi nhớ này, bày tỏ xúc động và lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chia sẻ chân thành, cụ thể mà Đại tướng dành cho những người sống xa Tổ quốc.

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Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro chủ trì Lễ đón chính thức Đại tướng Phan Văn Giang.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc tiếp xúc xã giao với Bộ trưởng Kihara Minoru – Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản. Đây được coi là “lần gặp lại của những người bạn”, do Đại tướng và Bộ trưởng Kihara đã từng có cuộc hội đàm tại Hà Nội vào tháng 8/2024. Ngoài ra, Đại tướng đã đến thăm Trường tham mưu liên quân Nhật Bản - học viện quân sự cấp cao nhất thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chuyên đào tạo, huấn luyện nâng cao và nghiên cứu chiến lược cho các sĩ quan trung cấp và cao cấp của Lực lượng Phòng vệ. Chuyến thăm của Đại tướng được đánh giá là một mốc mới trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản. 

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Hai người đứng đầu ngành quốc phòng Việt - Nhật đã có cuộc hội đàm quan trọng tại Tokyo.

Tâm điểm của chuyến thăm là cuộc hội đàm giữa những người đứng đầu ngành quốc phòng hai nước. Thông tin với báo chí sở tại về hoạt động này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết đã đích thân ra tận sân bay đón Đại tướng và tại hội đàm hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình khu vực, thảo luận thẳng thắn và cụ thể về việc tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng Nhật Bản - Việt Nam. Bộ trưởng Koizumi cũng bày tỏ mong muốn xây dựng được mối quan hệ tin cậy vững chắc với Đại tướng Phan Văn Giang. 

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Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo Trường tham mưu liên quân Nhật Bản.
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Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đưa ra một thông cáo, trong đó dẫn lời của Bộ trưởng Kihara cam kết sẽ cùng Việt Nam nỗ lực tăng cường hơn nữa “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”. Bên cạnh đó, phía Nhật Bản cũng khẳng định lại một lần nữa việc Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong quá trình hiện thực hóa sáng kiến "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" (FOIP), đồng thời tin tưởng chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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