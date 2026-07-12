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Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang bắt đầu thăm Nhật Bản

Chủ Nhật, 19:03, 12/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (12/7), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, đã đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản kéo dài đến 15/7.

 

Hoạt động ngoại giao quan trọng này được phía Nhật Bản đánh giá là sẽ góp phần thắt chặt quan hệ song phương.

Ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, làm lễ dâng hương tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng đại diện Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại đây, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã đại diện Cộng đồng Việt Nam báo cáo Phó Thủ tướng và đoàn về tình hình địa bàn, tình hình Cộng đồng, quan hệ Việt - Nhật và các hướng hoạt động trong thời gian tới.

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Quang cảnh cuộc gặp.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết: “Về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, xin nhấn mạnh 3 điểm. Thứ nhất là quan hệ chính trị - quốc phòng - an ninh tiếp tục là điểm sáng. Thứ 2 là hợp tác về kinh tế đã trở thành trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ hai nước, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế thương mại hàng đầu của Việt Nam. Điểm thứ 3 là về khoa học - công nghệ. Từ tháng 5/2025, khi Thủ tướng tiền nhiệm Ishiba Shigeru sang thăm Việt Nam, hai bên đã xác định đây là trụ cột mới trong quan hệ song phương”.

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Đại sứ Phạm Quang Hiệu báo cáo Đại tướng về tình hình địa bàn và cộng đồng.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích mà các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, chia sẻ một cách chân thành những khó khăn của cộng đồng, mong muốn trên cơ sở những kết quả đã có, các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương và nước sở tại. 

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại sứ Phạm Quang Hiệu tại cuộc tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.

“Thời gian tới, đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, tăng cường quan tâm, hỗ trợ, động viên cộng đồng người Việt. Tôi biết là những người lao động của chúng ta tại Nhật có nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ tiếp tục gỡ dần. Tôi sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản và trao đổi với phía bạn về điều này”, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết.

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Lễ dâng hương tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo lịch trình công tác, ngày 13/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang sẽ thăm Trường Tham mưu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, chào xã giao Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, và tiến hành các hoạt động chính thức tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

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Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.
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Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Lào

VOV.VN - Sáng 10/7, tại Nghệ An, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào đã tiến hành hội đàm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng và củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Ngọc Huân - Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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