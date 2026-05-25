  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phó Thủ tướng: Sửa Luật xử lý vi phạm hành chính phải bảo đảm tính răn đe, khả thi

Thứ Hai, 18:41, 25/05/2026
Chiều 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về hồ sơ chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Dự họp có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã luận bàn, cho ý kiến về một số vấn đề lớn trong hồ sơ chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), như: (1) Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (2) quy định, nguyên tắc về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực tại Luật Xử lý vi phạm hành chính; (3) việc chuyển thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc từ Tòa án nhân dân khu vực sang Chủ tịch UBND cấp xã và chuyển thẩm quyền áp dụng cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng từ Giám đốc Công an cấp tỉnh sang Trưởng Công an cấp xã...

 Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về hồ sơ chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: VGP/Thu Sa

Kết luận một số nội dung để tiếp tục triển khai trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, cơ quan quán triệt Công điện số 36/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Đồng thời, nêu cao tinh thần "một luật, một nghị định"; trình luật phải có nghị định hướng dẫn đi kèm, nhưng không phải chia tách quá nhiều nội dung để ban hành hàng loạt nghị định riêng lẻ.

"Chỉ những trường hợp thực sự đặc biệt mới xem xét tách riêng và phải có giải trình rõ ràng", Phó Thủ tướng cho biết.

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, việc sửa đổi Luật phải bám sát chủ trương phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và hướng tới hiệu quả thực chất. Ảnh: VGP/Thu Sa

Trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Phó Thủ tướng lưu ý xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành liên quan trong quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

Về đề xuất mức xử phạt, cần rà soát rất kỹ để bảo đảm tính phù hợp, có luận cứ thuyết phục từ lý luận, khoa học cho đến thực tiễn cuộc sống. Đối với từng lĩnh vực cụ thể, phải tính toán, đánh giá tác động, khả năng thực thi, tính răn đe và mức độ đồng thuận xã hội.

"Điều quan trọng là phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận. Vì vậy, hồ sơ trình phải có thuyết minh, đánh giá đầy đủ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi Luật phải bám sát chủ trương phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và hướng tới hiệu quả thực chất. Nếu đề xuất thay đổi thì phải chứng minh rõ hiệu quả sẽ tốt hơn quy định hiện hành.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an phát biểu. Ảnh: VGP/Thu Sa

Trên cơ sở hồ sơ liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến các cơ quan, Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Đặc biệt, đây là vấn đề được xã hội rất quan tâm nên các cơ quan báo chí, truyền thông chú trọng thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan, chính xác.

Theo Thu Sa/VGP
Tag: vi phạm hành chính Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) hành chính
Xem xét xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng tại nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1
VOV.VN - Liên quan đến công tác khắc phục sự cố đập, hồ chứa nước tại Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương đã chuyển hồ sơ sang Sở Xây dựng để xem xét xử lý dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Trong 2 tháng, xử phạt vi phạm hành chính 3 doanh nghiệp bán hàng đa cấp
VOV.VN - Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Công ty TNHH Seacret, Công ty TNHH Care For Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
VOV.VN - Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 (đến tháng 9/2024); đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng.

