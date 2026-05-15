Xem xét xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng tại nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1

Thứ Sáu, 12:30, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến công tác khắc phục sự cố đập, hồ chứa nước tại Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương đã chuyển hồ sơ sang Sở Xây dựng để xem xét xử lý dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

 

Liên quan đến công tác khắc phục sự cố đập, hồ chứa nước tại Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, đến nay, chủ đầu tư đã chủ động triển khai sửa chữa các hạng mục chính của công trình, tuy nhiên, việc triển khai xây dựng chưa phù hợp với thiết kế cơ sở được phê duyệt là dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá việc khắc phục sự cố đập, hồ chứa nước Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến. Tại buổi kiểm tra thực tế, chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1 đã triển khai cơ bản các hạng mục sửa chữa công trình, như đã thực hiện thi công sửa chữa vai phải, vai trái đập, thực hiện mở rộng đoạn kênh dẫn trước đập tràn; Nhà điều hành... Mực nước hồ chứa tại Thủy điện Bắc Khê 1 vào lúc 8h ngày 21/4/2026 là 199,00 m, tương ứng mực nước chết của hồ.

Theo đánh giá, về công tác khắc phục sự cố, Chủ đầu tư đã chủ động triển khai sửa chữa các hạng mục chính của công trình (vai đập, kênh dẫn, nhà điều hành), cơ bản đáp ứng yêu cầu khắc phục ban đầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn

 Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình và vùng hạ du đập trong quá trình thi công theo ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan; Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thiết kế và thi công xây dựng hạng mục công trình liên quan đến sự cố đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật về xây dựng; Rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa và các phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước; Thực hiện lập hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định.

 Theo đánh giá, về công tác khắc phục sự cố, Chủ đầu tư đã chủ động triển khai sửa chữa các hạng mục chính của công trình (vai đập, kênh dẫn, nhà điều hành), cơ bản đáp ứng yêu cầu khắc phục ban đầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc thi công khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ điều chỉnh thiết kế là chưa tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật về xây dựng. Về mức độ an toàn công trình, tại thời điểm kiểm tra, mực nước hồ đang ở mực nước chết, chưa phát sinh tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để đánh giá toàn diện mức độ an toàn đập và hồ chứa, đặc biệt trong điều kiện mùa mưa lũ năm 2026 sắp tới, nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn nếu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý và kiểm định an toàn công trình. Về tuân thủ quy định pháp luật, việc triển khai xây dựng chưa phù hợp với thiết kế cơ sở được phê duyệt là dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đã được Sở Công Thương chuyển hồ sơ sang Sở Xây dựng để xử lý theo thẩm quyền.

Việc thi công khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ điều chỉnh thiết kế là chưa tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật về xây dựng. Về mức độ an toàn công trình, tại thời điểm kiểm tra, mực nước hồ đang ở mực nước chết, chưa phát sinh tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để đánh giá toàn diện mức độ an toàn đập và hồ chứa, đặc biệt trong điều kiện mùa mưa lũ năm 2026 sắp tới, nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn nếu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý và kiểm định an toàn công trình

Ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Về xử lý đối với vi phạm liên quan, ngày 23/4/2026, Sở Công Thương đã có Công văn gửi Sở Xây dựng về việc chuyển hồ sơ xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính về xây dựng để xem xét, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Toàn lực ứng phó sau sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

VOV.VN - Sáng nay (8/10), lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ người dân và đánh giá mức độ an toàn của công trình thủy điện Bắc Khê 1 tại xã Tân Tiến. Do mực nước sông Bắc Giang dâng cao, một số đoạn trên quốc lộ 4A qua địa bàn vẫn ngập khiến giao thông tạm thời gián đoạn.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: thủy điện; Bắc Khê 1; vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1
Tin liên quan

Thủy điện Bắc Khê 1 chậm khắc phục sự cố, nguy cơ mất an toàn hạ du mùa mưa bão

VOV.VN - Liên quan đến sự cố đập xảy ra tại Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, tiến độ triển khai công tác khắc phục sự cố của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 đối với dự án này còn chậm và chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

VOV.VN - Liên quan đến sự cố đập xảy ra tại Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, tiến độ triển khai công tác khắc phục sự cố của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 đối với dự án này còn chậm và chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ ghi nhận lượng rác tích tụ lớn chưa từng có

VOV.VN - Khoảng hơn 30.000m3 rác, củi và gỗ tạp vẫn tích tụ trên lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ suốt nhiều tháng qua, gây ảnh hưởng môi trường, cản trở giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến an toàn vận hành công trình nếu không được thu gom, xử lý kịp thời.

VOV.VN - Khoảng hơn 30.000m3 rác, củi và gỗ tạp vẫn tích tụ trên lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ suốt nhiều tháng qua, gây ảnh hưởng môi trường, cản trở giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến an toàn vận hành công trình nếu không được thu gom, xử lý kịp thời.

Thoát nghèo, vươn lên khá giả từ đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện

VOV.VN - Toàn tỉnh Sơn La hiện đã có hơn 7.000 lồng nuôi cá, sản lượng đạt trên 1.400 tấn. Nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá giả từ đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện.

VOV.VN - Toàn tỉnh Sơn La hiện đã có hơn 7.000 lồng nuôi cá, sản lượng đạt trên 1.400 tấn. Nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá giả từ đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện.

