Phó Thủ tướng thăm Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Anh, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Jeremy Hunt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Anh từ ngày 9 – 10/10/2018.

Cùng đi với Phó Thủ tướng có Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liam Fox.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 9/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liam Fox, Chánh Văn phòng Nội các David Liddington, tiếp Huân tước Astor và làm việc với một số tập đoàn kinh tế lớn tại Anh.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Liam Fox, hai bên nhất trí đánh giá hợp tác thương mại – đầu tư giữa hai nước đã phát triển rất tích cực trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt 6 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2016; tổng vốn FDI của Anh tại Việt Nam đạt 3,71 tỷ USD, xếp thứ 15/129 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam; hai bên có nhiều lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng rằng việc Anh ra khỏi Liên minh Châu Âu (EU) sắp tới sẽ không ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ thương mại – đầu tư song phương; mong muốn Anh tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU và EU sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Hai bên hoan nghênh việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam – Anh nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại – đầu tư hai nước và hợp tác trong khuôn khổ WTO sau khi Anh ra khỏi EU, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh.

Bộ trưởng Liam Fox đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, mong muốn tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại với Việt Nam, khẳng định trong chiến lược “Nước Anh toàn cầu” (Global Britain) được Chính phủ Anh công bố năm 2017, Anh ưu tiên tăng cường hợp tác kinh tế với các đối tác quan trọng trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh cám ơn Chính phủ Anh đã cung cấp hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong hơn 20 năm qua, góp phần hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; mong phía Anh tiếp tục quan tâm giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Thịnh vượng của Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như cải thiện môi trường kinh doanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại cuộc gặp với Chánh Văn phòng Nội các David Liddington, hai bên bày tỏ hài lòng trước việc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh được thiết lập năm 2010 đã có nhiều bước phát triển tích cực thời gian qua trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng và giao lưu nhân dân. Hai bên tập trung trao đổi các phương hướng và biện pháp lớn nhằm tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương thời gian tới trong bối cảnh Anh ra khỏi EU.

Chánh Văn phòng Nội các David Liddington hoan nghênh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Anh đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, khẳng định Chính phủ Anh mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Chính phủ Việt Nam, trong đó có hỗ trợ tăng cường năng lực quản trị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Chính phủ Anh quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp Anh đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch, ủng hộ Việt Nam ứng vào cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp trên các diễn đàn quốc tế trong đó có Liên Hợp Quốc, ủng hộ duy trì hoà bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng không và hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Chánh Văn phòng Nội các Liddington chuyển lời mời Thủ tướng Anh Theresa May thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Huân tước Astor. Trong không khí thân tình, Huân tước Astor nhắc lại chuyến thăm Việt Nam năm 2013 với những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào cũng hết lòng ủng hộ Việt Nam phát triển và thịnh vượng.

Phó Thủ tướng cho biết quan hệ Đối tác chiến lược Việt Anh đang phát triển hết sức tốt đẹp, cảm ơn Huân tước Astor dành tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam và có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước, mong muốn Huân tước với uy tín của mình tiếp tục đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Anh phát triển mạnh mẽ. Nhân dịp này, Huân tước Astor đã trao tặng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cuốn đặc san về Việt Nam của Tạp chí First xuất bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong cuộc làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn lớn tại Anh như HSBC, Standard Chartered, Prudential, KPMG, Jardine Matheson, Arup, Airbus, BAE System, Nikkei, Mitsui… Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam quyết tâm và đang đẩy mạnh xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiểu rõ mong muốn của các nhà đầu tư và các đối tác, Việt Nam đang tiếp tục nâng cao Chỉ số Chính phủ điện tử theo tiêu chí của LHQ với dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông và nhân lực; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, ổn định; tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước theo các nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư Anh tham gia và trở thành cổ đông chiến lược của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Giải đáp các quan tâm của các doanh nghiệp Anh, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đề cao những lợi ích của thương mại tự do và toàn cầu hóa. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2010 chính là cam kết mạnh mẽ của Chính phủ hai nước Việt Nam và Anh trong việc tạo môi trường thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai bên cùng hợp tác, phát triển và thành công. Các doanh nghiệp Anh cũng bày tỏ mong muốn hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, dược phẩm./.