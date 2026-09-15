Phó Thủ tướng Thường trực: EVN giữ vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh năng lượng

Đáp ứng yêu cầu điện cho mục tiêu tăng trưởng cao

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao những đóng góp của ngành điện trong 72 năm qua đối với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của EVN cùng hơn 97.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành điện trong thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, vai trò của ngành điện càng trở nên quan trọng. Sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, công nghệ cao và các ngành sản xuất mới đòi hỏi nguồn điện ổn định, chất lượng, an toàn, chi phí hợp lý và có khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Bên cạnh đó, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với bảo đảm an ninh năng lượng. Việt Nam muốn trở thành trung tâm sản xuất mới của khu vực, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu thì phải bảo đảm các điều kiện nền tảng, trong đó điện năng là yếu tố quan trọng.

Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu duy trì tăng trưởng GDP hai con số, kéo theo nhu cầu điện tiếp tục tăng cao và tạo áp lực lớn đối với hệ thống điện. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng EVN và các doanh nghiệp nhà nước phải tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực của các thành phần kinh tế trong phát triển hệ thống điện.

Về tái cơ cấu EVN, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh đây không phải là việc tinh gọn bộ máy đơn thuần mà phải gắn với yêu cầu xây dựng Tập đoàn mạnh hơn, làm chủ khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp hiệu quả hơn vào phát triển năng lượng, tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị EVN xác định xây dựng Tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh cao là mục tiêu chiến lược, xuyên suốt. Theo đó, đến năm 2030, EVN phấn đấu nằm trong nhóm 3 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, trong đó phải hướng tới thứ hạng cao chứ không chỉ đặt mục tiêu có mặt trong bảng xếp hạng.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, chỉ khi EVN đủ mạnh mới có điều kiện thực hiện tốt vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng điện ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân. Cùng với phát huy nội lực, tự chủ về chiến lược, công nghệ và quản trị, EVN cần tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị EVN tập trung đánh giá đầy đủ tình hình sản xuất, kinh doanh, làm rõ kết quả, hạn chế và nguyên nhân; nhất là khả năng bảo đảm cung ứng điện trong những thời điểm phụ tải tăng cao. Tập đoàn cần chủ động tham gia vào quá trình điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, phát hiện những bất cập, nâng cao chất lượng dự báo phụ tải, đề xuất danh mục dự án khả thi, bảo đảm đồng bộ giữa nguồn và lưới điện.

Tăng năng lực nguồn, đẩy nhanh phát triển lưới điện

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn tập trung vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và cân đối tài chính tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng điện thương phẩm đạt 210,4 tỷ kWh, tăng 9,8%. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong tháng 5 và tháng 6, lần lượt tăng 12% và 14,53% so với cùng kỳ; riêng miền Bắc tăng 14,7% và 17,5%.

Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng của EVN tiếp tục nằm trong nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Trong 8 tháng đầu năm, giá trị khối lượng đầu tư toàn Tập đoàn ước đạt 76.820 tỷ đồng, bằng 62,2% kế hoạch; giải ngân đạt 69.535 tỷ đồng, bằng 56,3% kế hoạch. EVN đã khởi công 118 công trình lưới điện từ 110-500 kV và đóng điện 116 công trình.

Một số dự án nguồn điện quan trọng tiếp tục được triển khai, trong đó dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến hoàn thành trong năm 2026; dự án LNG Quảng Trạch II đã ký hợp đồng EPC, dự kiến hoàn thành năm 2030; LNG Quảng Trạch III đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công đầu năm 2027.

Về tài chính, ông Đặng Hoàng An cho biết sau giai đoạn khó khăn trong các năm 2022-2023, EVN đã triển khai nhiều giải pháp tiết giảm chi phí, điều hành linh hoạt và cơ cấu lại hoạt động. Đến ngày 30/6/2026, Tập đoàn đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ các năm trước.

Tập đoàn phấn đấu cả năm 2026 đạt lợi nhuận trên 13.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 26.300 tỷ đồng; tiếp tục tiết giảm chi phí, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tái cơ cấu theo hướng nâng cao năng lực và hiệu quả

Về tái cơ cấu, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVN cho biết Tập đoàn đã chủ động sắp xếp, thu gọn đầu mối, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính và nâng cao hiệu quả hoạt động. Số lượng đơn vị thành viên đã giảm từ 82 đơn vị năm 2011 xuống còn 33 đơn vị cuối năm 2025.

EVN định hướng tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện; đồng thời cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng vốn.

Trong lĩnh vực phát điện, EVN định hướng tiếp tục quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy thuộc sở hữu của Tập đoàn; từng bước cơ cấu lại tỉ lệ sở hữu tại một số tổng công ty phát điện theo lộ trình phù hợp. Trong lĩnh vực phân phối, kinh doanh điện, Tập đoàn tiếp tục nắm giữ các Tổng công ty Điện lực, từng bước tách bạch khâu phân phối và bán lẻ điện theo lộ trình thị trường điện cạnh tranh, bảo đảm ổn định cung ứng điện.

EVN đặt mục tiêu đến năm 2030 điện sản xuất và mua đạt khoảng 505 tỷ kWh, điện thương phẩm 465 tỷ kWh; tổng vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 khoảng 830.000 tỷ đồng. Tập đoàn phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và độ tin cậy cung cấp điện nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN, hướng tới trở thành một trong 3 doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Cung cấp điện là vấn đề chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc một lần nữa ghi nhận, biểu dương những đóng góp của EVN, cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành điện trong bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, khó lường, trong khi nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng cao ngày càng lớn. EVN phải bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, chất lượng, chi phí hợp lý, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị EVN xác định xây dựng Tập đoàn trở thành doanh nghiệp nhà nước mạnh, quy mô lớn, năng lực cạnh tranh cao là mục tiêu chiến lược, xuyên suốt. Theo Phó Thủ tướng, EVN phải đủ mạnh mới có thể thực hiện tốt vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn cần phát huy nội lực, tự chủ về chiến lược, công nghệ và quản trị, đồng thời chủ động phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phát triển.

Phó Thủ tướng khẳng định, cung cấp điện không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với ổn định kinh tế vĩ mô, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân. Trong điều kiện đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong nhiều năm tới, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng, tạo áp lực lớn đối với EVN và toàn ngành điện.

Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị EVN và các bộ, ngành liên quan quán triệt tinh thần hành động quyết liệt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, trách nhiệm cao hơn; triển khai công việc với tiến độ nhanh hơn, chất lượng cao hơn và hiệu quả rõ ràng hơn. Phó Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, EVN sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp thiết thực vào phát triển nhanh và bền vững của đất nước.