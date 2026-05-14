Cải chính

Lỗ luỹ kế của Công ty mẹ EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng

Thứ Năm, 19:54, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo nội dung Tờ trình, khoản lỗ lũy kế của EVN trong hai năm 2022 - 2023 khoảng 50.029 tỷ đồng, nhưng trong các năm 2024 và 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN đã được cải thiện đáng kể và đến hết năm 2025 số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng.

Mới đây, Bộ Công Thương đã gửi nội dung Hồ sơ thẩm định Dự án sửa đổi Luật Điện lực đến Bộ Tư pháp, trong đó có Dự thảo Tờ trình của Bộ Công Thương về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 61/2024/QH15.

Trong nhiều nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Dự thảo này của Bộ Công Thương lần đầu kiến nghị bổ sung quy định trường hợp các chi phí hợp lý, hợp lệ phục vụ sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp đầy đủ trong các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thì được phân bổ vào các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

lo luy ke cua cong ty me evn chi con khoang 5.611 ty dong hinh anh 1
EVN đã kinh doanh có lãi từ năm 2024 - 2025

Dự thảo sửa đổi theo hướng quy định rõ nguyên tắc giá bán lẻ điện cần được phản ánh và điều chỉnh kịp thời, theo biến động thực tế của thông số đầu vào, bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ, với lợi nhuận hợp lý để bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

Bộ Công Thương cho biết việc bổ sung quy định này xuất phát từ thực tế EVN bị lỗ lớn trong giai đoạn 2022 - 2023 khi giá nhiên liệu đầu vào tăng mạnh nhưng giá điện không được điều chỉnh tương ứng để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Theo cơ quan soạn thảo, giá điện năm 2022 được giữ nguyên dù giá than nhập khẩu và giá khí tăng mạnh do xung đột Nga - Ukraine. Năm 2023, giá điện dù được điều chỉnh nhưng vẫn chưa bù đắp đầy đủ chi phí phát sinh.

Theo nội dung Tờ trình, khoản lỗ lũy kế của EVN trong hai năm 2022 - 2023 khoảng 50.029 tỷ đồng. EVN cho biết, trong các năm 2024 và 2025, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã được cải thiện đáng kể và đến hết năm 2025 số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng.

“Việc xử lý khoản lỗ này sẽ được tính toán, phân bổ tính trong các lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo; theo từng thời điểm, toàn bộ hoặc một phần với biên độ nhỏ để tránh tác động đột ngột tới người dân, doanh nghiệp”, EVN nêu rõ.

Bên cạnh đề xuất nêu trên, Tờ trình của Bộ Công Thương cũng đề xuất sửa đổi chính sách giá điện theo hướng “thực hiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý và xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng chưa tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh”. Cùng với đó, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi quy định về nhóm khách hàng sử dụng điện theo hướng giá bán lẻ điện đối với nhóm khách hàng ngoài sinh hoạt sẽ được quy định phù hợp với lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Tin liên quan

Siết thu tiền điện nhà trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?
VOV.VN - Nghị định 133/2026 siết chặt việc thu tiền điện tại nhà trọ với mức phạt lên tới 30 triệu đồng, nhưng để chấm dứt tình trạng “thu vượt khung”, cần cơ chế giám sát minh bạch và tạo điều kiện để người thuê mạnh dạn phản ánh.

5 cách tiết kiệm tiền điện đơn giản nhưng ít người để ý
VOV.VN - Chi phí điện năng luôn chiếm tỷ trọng đáng kể trong chi tiêu sinh hoạt của mỗi gia đình. Trước biến động giá điện, việc sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý không chỉ giúp giảm hóa đơn hàng tháng mà còn góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững hơn.

Tiền điện có thể tăng trong mùa khô
VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) thông tin, hóa đơn tiền điện tháng 3 và các tháng mùa khô của hộ gia đình, doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có thể tăng cao dù thiết bị sử dụng điện không tăng, thói quen sử dụng điện không thay đổi.

Nắng nóng tiếp tục gia tăng: EVNSPC cảnh báo hoá đơn tiền điện tăng cao
VOV.VN - Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nhiều nơi vượt 35 độ C. Dự báo, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ; nền nhiệt cao cùng sự oi bức kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ, quạt điện, máy nước nóng, tủ lạnh… tăng mạnh. Hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình theo đó tăng cao nếu không có giải pháp sử dụng điện tiết kiệm.

Khi những hóa đơn tiền điện, tiền bỉm sữa dần bóp nghẹt tình yêu
VOV.VN - Ngày mới cưới, chúng tôi từng nắm tay nhau đi dưới mưa và tin rằng chỉ cần có tình yêu, mọi gian khó đều có thể vượt qua. Thế nhưng khi cưới nhau về, áp lực kinh tế đè nặng, hoá đơn tiền điện, tiền nhà, tiền bỉm sữa cho con là nguồn cơn của phần lớn các cuộc cãi vã giữa 2 vợ chồng.

