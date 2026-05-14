Mới đây, Bộ Công Thương đã gửi nội dung Hồ sơ thẩm định Dự án sửa đổi Luật Điện lực đến Bộ Tư pháp, trong đó có Dự thảo Tờ trình của Bộ Công Thương về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 61/2024/QH15.

Trong nhiều nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Dự thảo này của Bộ Công Thương lần đầu kiến nghị bổ sung quy định trường hợp các chi phí hợp lý, hợp lệ phục vụ sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp đầy đủ trong các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thì được phân bổ vào các lần tính toán, điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

EVN đã kinh doanh có lãi từ năm 2024 - 2025

Dự thảo sửa đổi theo hướng quy định rõ nguyên tắc giá bán lẻ điện cần được phản ánh và điều chỉnh kịp thời, theo biến động thực tế của thông số đầu vào, bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ, với lợi nhuận hợp lý để bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

Bộ Công Thương cho biết việc bổ sung quy định này xuất phát từ thực tế EVN bị lỗ lớn trong giai đoạn 2022 - 2023 khi giá nhiên liệu đầu vào tăng mạnh nhưng giá điện không được điều chỉnh tương ứng để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Theo cơ quan soạn thảo, giá điện năm 2022 được giữ nguyên dù giá than nhập khẩu và giá khí tăng mạnh do xung đột Nga - Ukraine. Năm 2023, giá điện dù được điều chỉnh nhưng vẫn chưa bù đắp đầy đủ chi phí phát sinh.

Theo nội dung Tờ trình, khoản lỗ lũy kế của EVN trong hai năm 2022 - 2023 khoảng 50.029 tỷ đồng. EVN cho biết, trong các năm 2024 và 2025, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã được cải thiện đáng kể và đến hết năm 2025 số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng.

“Việc xử lý khoản lỗ này sẽ được tính toán, phân bổ tính trong các lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo; theo từng thời điểm, toàn bộ hoặc một phần với biên độ nhỏ để tránh tác động đột ngột tới người dân, doanh nghiệp”, EVN nêu rõ.

Bên cạnh đề xuất nêu trên, Tờ trình của Bộ Công Thương cũng đề xuất sửa đổi chính sách giá điện theo hướng “thực hiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý và xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng chưa tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh”. Cùng với đó, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi quy định về nhóm khách hàng sử dụng điện theo hướng giá bán lẻ điện đối với nhóm khách hàng ngoài sinh hoạt sẽ được quy định phù hợp với lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và phát triển thị trường điện cạnh tranh.