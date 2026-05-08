Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị giao ban Đảng ủy Chính phủ

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, chủ động hoàn thành những nhiệm vụ, công việc trọng tâm, quan trọng để cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, trọng tâm là xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cải cách hành chính, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, các luật thuế, các dự án tồn đọng…để giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức tiếp tục được quan tâm, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai các nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 4 Hội nghị kết nối với điểm cầu Trung ương triển khai các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan đơn vị; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai đánh giá, xếp loại hằng quý năm 2026 đối với lãnh đạo, quản lý theo phân cấp; Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đặc biệt, công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh. Ngay sau khi được kiện toàn, Chính phủ đã chỉ đạo ban hành 8 Nghị quyết sửa đổi đồng bộ 163 văn bản pháp luật, lớn nhất từ trước đến nay, đã có 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện bị bãi bỏ, bảo đảm yêu cầu cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp giảm tỷ lệ thủ tục hành chính cấp Trung ương giải quyết từ khoảng 42% xuống còn 27%.

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, đồng bộ. Kiên quyết khắc phục tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho biết: “Tiếp tục triển khai có hiệu quả, kịp thời công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng, củng cố cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Hoàn thành báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước theo Kết luận số 208-KL/TW, ngày 11/11/2025 và Kết luận số 237KL/TW ngày 18/01/2026 của Lãnh đạo chủ chốt. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng báo cáo, cung cấp tài liệu, phối hợp hoàn thành tốt đợt kiểm tra, giám sát giai đoạn 2 theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026; thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị sau kiểm tra, giám sát”.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tiếp tục rà soát, đánh giá, cập nhật tình hình tổ chức triển khai thực hiện, thể chế hóa các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ Nhất, Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ trực thuộc và các Nghị quyết đột phá chiến lược đã được Trung ương ban hành.

Đặc biệt, với yêu cầu rất cao của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là phải cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với tiến độ, chất lượng thực hiện Giao trách nhiệm chỉ đạo cho các đồng chí lãnh đạo, các ban thường vụ và các cơ quan phối hợp để đảm bảo đề ra các kế hoạch thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, từng tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu. Cùng với đó phải có kiểm tra, có giám sát, có đánh giá trong từng nhiệm vụ được giao theo từng tháng, từng quý.

"Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đặt nền tảng cho thực hiện hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của nhiệm kỳ và hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm thì đề nghị các đồng chí thường trực các Đảng ủy trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp để khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô gắn với một số công việc như: cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, các chi phí tuân thủ và các điều kiện kinh doanh để tạo thuận lợi nhất, nhưng theo hướng thực chất”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đảng ủy trực thuộc thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả công tác cán bộ để nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên, vừa có tài, có tâm, có tầm, trên nguyên tắc có vào có ra. Trong đó đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, về chính trị, về đạo đức, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đổi mới phương thức tuyên truyền, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.