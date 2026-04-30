Đoàn công tác của Đảng, Nhà nước thăm, tặng 200 suất quà cho người dân Lai Châu

Tại các phường Đoàn Kết và Tân Phong, tỉnh Lai Châu, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao 200 suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên và người lao động khó khăn trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn gửi lời thăm hỏi ân cần tới các gia đình, đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán “không để ai bị bỏ lại phía sau”, phát huy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”. Những phần quà được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên, góp phần giúp các gia đình đón dịp lễ thêm đủ đầy, ấm áp.

Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn và lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu tặng quà động viên người lao động nhân dịp ngày Quốc tế lao động 1/5

Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đối với người dân và người lao động, ông Đoàn Minh Huấn đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; chủ động ứng dụng khoa học - kỹ thuật, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Các hộ có hoàn cảnh khó khăn cần nỗ lực vươn lên, sử dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ, đồng thời tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

Ông Đoàn Minh Huấn cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo người có công, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên; phấn đấu bảo đảm các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư.

Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo người có công

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Sùng A Hồ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với địa phương và khẳng định, những phần quà không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Tỉnh Lai Châu cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương về bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.