中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đoàn công tác của Đảng, Nhà nước thăm, tặng 200 suất quà cho người dân Lai Châu

Thứ Năm, 15:31, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (30/4), Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cùng đoàn công tác của Đảng, Nhà nước đã thăm, tặng 200 suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động khó khăn tại Lai Châu.

Tại các phường Đoàn Kết và Tân Phong, tỉnh Lai Châu, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao 200 suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên và người lao động khó khăn trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn gửi lời thăm hỏi ân cần tới các gia đình, đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán “không để ai bị bỏ lại phía sau”, phát huy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”. Những phần quà được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên, góp phần giúp các gia đình đón dịp lễ thêm đủ đầy, ấm áp.

Doan cong tac cua Dang, nha nuoc tham, tang 200 suat qua cho nguoi dan lai chau hinh anh 1
Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn và lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu tặng quà động viên người lao động nhân dịp ngày Quốc tế lao động 1/5

Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đối với người dân và người lao động, ông Đoàn Minh Huấn đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; chủ động ứng dụng khoa học - kỹ thuật, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Các hộ có hoàn cảnh khó khăn cần nỗ lực vươn lên, sử dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ, đồng thời tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

Ông Đoàn Minh Huấn cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo người có công, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên; phấn đấu bảo đảm các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư.

Doan cong tac cua Dang, nha nuoc tham, tang 200 suat qua cho nguoi dan lai chau hinh anh 2
Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo người có công

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Sùng A Hồ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với địa phương và khẳng định, những phần quà không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Tỉnh Lai Châu cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương về bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Bộ Chính trị tặng quà cho người lao động Lai Châu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khám phá phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” giữa lòng Hà Nội
Khám phá phiên chợ vùng cao "Sắc màu Lai Châu" giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Từ ngày 30/4 - 3/5, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH) tổ chức phiên chợ vùng cao "Sắc màu Lai Châu". Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề "Điểm hẹn vùng cao", mang đến cho du khách không gian văn hóa đậm đà bản sắc đồng bào vùng cao giữa lòng Thủ đô.

Lễ hội Then Kin Pang 2026: Lan tỏa di sản văn hóa dân tộc Thái ở Lai Châu
Lễ hội Then Kin Pang 2026: Lan tỏa di sản văn hóa dân tộc Thái ở Lai Châu

VOV.VN - Sáng nay (26/4), tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã khai mạc Lễ hội Then Kin Pang năm 2026 với chủ đề "Lời Then vọng mãi". Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân, du khách và các đoàn nghệ nhân trong, ngoài nước tham dự.

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú ở vùng cao Lai Châu
Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú ở vùng cao Lai Châu

VOV.VN - Giáo dục không chỉ dạy chữ mà còn nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Tại các tỉnh Tây Bắc, nhiều trường chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, đặc biệt đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ sức khỏe, tạo niềm vui và "níu chân" học sinh vùng cao đến lớp.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội