Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Đoàn SIAB Thượng Hải

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc hết sức thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 4/2026) đã mở ra nhiều cơ hội mới cho hợp tác toàn diện giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới theo tinh thần "4 tốt", "6 hơn", "vừa là đồng chí, vừa là anh em", vì lợi ích và sự phát triển của mỗi quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Tiền Chấn Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác quốc tế doanh nghiệp vừa và nhỏ Thượng Hải (SIAB), Trung Quốc - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quốc hội khóa XVI đã đi vào hoạt động, tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho tăng trưởng trong nhiều năm tới. Đồng thời, Bộ Chính trị đang chuẩn bị ban hành nghị quyết về tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Hoan nghênh Đoàn SIAB sang Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo SIAB nêu cụ thể các đề xuất, dự án cũng như cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp của Hiệp hội với doanh nghiệp Việt Nam. Những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, ngành sẽ được quan tâm giải quyết, tạo điều kiện và hỗ trợ ở mức cao nhất để các doanh nghiệp hợp tác đầu tư, kinh doanh hiệu quả và thành công tại Việt Nam.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, ông Tiền Chấn Hoa bày tỏ tin tưởng Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra. Trong thời gian khảo sát tại Việt Nam, đoàn SIAB đã làm việc, trao đổi với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đối tác về đường sắt, y tế, bệnh viện, dược phẩm…; qua đó nhận thấy môi trường kinh doanh, chính sách và văn hóa giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng, tạo thuận lợi cho hợp tác.

Ông Tiền Chấn Hoa cho biết thêm, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp thuộc SIAB tại Việt Nam hiện khoảng 500 triệu USD. Qua cuộc khảo sát, nhiều doanh nghiệp thuộc SIAB khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam; đồng thời cam kết chuyển giao công nghệ và tham gia hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm xây dựng cơ sở đào tạo nghề phục vụ nhu cầu nhân lực cho các dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị lãnh đạo SIAB nêu cụ thể các đề xuất, dự án cũng như cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp của Hiệp hội với doanh nghiệp Việt Nam - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Các doanh nghiệp thuộc SIAB đánh giá cao những cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới như: Đường sắt tốc độ cao; đường sắt đô thị; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp thông minh trong phát triển; phát triển hạ tầng dữ liệu, hệ thống máy chủ phục vụ phát triển AI; sản xuất vật tư, thiết bị y tế, quản trị bệnh viện; chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành, quy hoạch hạ tầng ngầm cho trung tâm tài chính quốc tế TPHCM…

Ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp của Đoàn SIAB với các thành viên đều có khả năng quyết định đầu tư, hợp tác, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng các lĩnh vực mà Đoàn SIAB quan tâm cũng là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác.

Cụ thể, lĩnh vực đào tạo nghề luôn được Việt Nam ưu tiên và hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc hỗ trợ đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, đặc biệt phục vụ nhu cầu nhân lực cho các dự án tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực cơ khí, công nghiệp chế tạo, nhất là công nghệ cao, Việt Nam có nhiều chính sách, giải pháp và ưu đãi để thu hút đầu tư.

Đối với lĩnh vực y tế, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh nhu cầu tăng cường đầu tư và hợp tác quốc tế, trong đó có sản xuất thiết bị, vật tư y tế, công nghiệp dược phẩm, quản trị bệnh viện và đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh doanh nghiệp hai nước còn nhiều cơ hội hợp tác, đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Về hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Việt Nam đang hợp tác với Trung Quốc triển khai dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và thúc đẩy tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng kết nối với Trung Quốc và hướng tới mở rộng tuyến vận tải liên vận quốc tế tới thị trường Trung Á, Liên bang Nga; đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ thực tiễn đầu tư hiệu quả, thành công tại nhiều địa phương của Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực cũng cho rằng, đây là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên.

Khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, kết nối địa phương với nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh doanh nghiệp hai nước còn nhiều cơ hội hợp tác, đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, ngày càng phát triển tốt đẹp hơn theo nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, để thành công của các doanh nghiệp Trung Quốc cũng là thành công của Việt Nam.