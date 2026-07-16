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Phó Thủ tướng Thường trực tiếp lãnh đạo Tập đoàn năng lượng RusHydro (Nga)

Thứ Năm, 18:48, 16/07/2026
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VOV.VN - Tiếp lãnh đạo Tập đoàn năng lượng RusHydro (Nga), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị tăng cường hợp tác nâng cấp, hiện đại hóa các công trình thủy điện, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển bền vững.

Chiều 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp xã giao ông Machekhin Sergey, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng RusHydro (Nga).

Chào mừng Đoàn công tác RusHydro sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao mong muốn của Tập đoàn trong việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

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Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh Phương Nguyên)

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong quá trình xây dựng, phát triển ngành năng lượng, trong đó có nhiều công trình quan trọng như Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Trị An. Những công trình này đã góp phần quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhu cầu về năng lượng của Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng. Việt Nam đang triển khai các định hướng phát triển hệ thống năng lượng theo hướng đa dạng, hiện đại, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời đẩy mạnh nâng cấp, hiện đại hóa các công trình năng lượng hiện có.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Việt Nam hết sức quan tâm đến việc nâng cấp các công trình thủy điện do Liên Xô trước đây và Liên bang Nga xây dựng, bởi đây là những dự án có giá trị lịch sử, kinh tế và kỹ thuật quan trọng; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ về công nghệ, kinh nghiệm từ các đối tác Nga.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, Phó Tổng Giám đốc RusHydro Machekhin Sergey khẳng định năng lượng là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.

Ông Machekhin Sergey cho biết RusHydro hiện chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực phát điện sạch tại Nga (thủy điện, điện gió, năng lượng mặt trời, địa nhiệt), quản lý hạ tầng lưới điện, kinh doanh điện.

Tập đoàn sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, phối hợp với các đối tác Việt Nam trong vận hành, bảo dưỡng, hiện đại hóa các công trình năng lượng, nhất là các dự án thủy điện, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.

Bên cạnh đó, phía RusHydro cũng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển các giải pháp năng lượng mới, trong đó có công nghệ tích trữ năng lượng, góp phần hỗ trợ Việt Nam khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng phục vụ phát triển bền vững.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với RusHydro nghiên cứu các phương án hợp tác phù hợp, hướng tới triển khai những dự án thiết thực (Ảnh Phương Nguyên)

Đánh giá cao đề xuất hợp tác của RusHydro, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng sự tương đồng về công nghệ, thiết bị, cũng như kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia hai bên là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là nâng cấp, hiện đại hóa các công trình do Liên Xô trước đây và Liên bang Nga xây dựng.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với RusHydro trao đổi cụ thể, nghiên cứu các phương án hợp tác phù hợp, hướng tới triển khai những dự án thiết thực. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, từ nghiên cứu, thiết kế đến triển khai các dự án, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm an toàn và phát triển bền vững hệ thống năng lượng Việt Nam.

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Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Đảng ủy Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác này từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực.

PV/VOV.VN
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