Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình và phu nhân thăm chính thức Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 23/9, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chào xã giao Tổng thống Halimah Yacob, hội đàm với Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt (Heng Swee Keat) và gặp Bộ trưởng Cao cấp điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền (Teo Chee Hean).

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chào xã giao Tổng thống Singapore Halimah Yacob.

Tại hội đàm và các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình và lãnh đạo Singapore đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Lãnh đạo Singapore hoan nghênh Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trở lại thăm chính thức Singapore, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác tin cậy, hiệu quả và thực chất với Singapore trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Singapore - Việt Nam đối với lợi ích của mỗi nước cũng như đoàn kết và sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Hai bên đánh giá hợp tác thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước, trong đó Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba vào Việt Nam với hơn 2.000 dự án còn hiệu lực và tổng số vốn gần 50 tỷ USD, các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp Singapore.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gặp Bộ trưởng Cao cấp điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền (Teo Chee Hean).

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh xu thế bảo hộ và cọ xát thương mại giữa các nước lớn gia tăng, hai nước cần tiếp tục tăng cường kết nối và phát huy hiệu quả hơn nữa tính bổ sung lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, hoan nghênh doanh nghiệp Singapore tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam và tiếp tục mở rộng đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, logistics, tài chính, ngân hàng, công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo...

Lãnh đạo Singapore khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển đô thị thông minh trên cơ sở phát huy các thế mạnh riêng của Việt Nam, đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin. Hai bên cũng nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và pháp luật. Lãnh đạo Singapore mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, giao lưu giữa các lực lượng thuỷ, lục, không quân, phối hợp tìm kiếm cứu nạn, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma tuý. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng và tương trợ tư pháp, thúc đẩy phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp hai nước, cả song phương và trong các khuôn khổ đa phương.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, lãnh đạo hai bên nhấn mạnh Việt Nam và Singapore chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chung về hoà bình, ổn định và phát triển, cùng có nhu cầu tăng cường lòng tin chiến lược và đẩy mạnh hơn nữa hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình hội đàm với Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt (Heng Swee Keat).

Lãnh đạo Singapore coi Việt Nam là một điển hình phát triển thành công nhờ chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, đánh giá cao lập trường của Việt Nam về ủng hộ hệ thống thương mại đa phương cũng như quan điểm tích cực và những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), khẳng định mong muốn cùng Việt Nam và các nước liên quan phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Cũng trong ngày 23/9, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore.

Trong ngày 24/9, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng Phu nhân và đoàn sẽ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore, chủ trì Toạ đàm với doanh nghiệp tại Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF) và tiếp một số doanh nghiệp lớn của Singapore có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam./.