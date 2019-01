Trong ngày cuối cùng của năm 2018, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về thăm, kiểm tra tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018 của tỉnh Nghệ An, động viên cán bộ, nhân viên một số đơn vị đang làm nhiệm vụ ngay trong những ngày lễ đón năm mới 2019.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nghe đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh báo tình hình tỉnh Nghệ An năm qua. Năm 2018, vượt qua khó khăn, thử thách do thiên tai gây ra, tỉnh Nghệ An vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 8,77%, trong đó nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,04%; công nghiệp, xây dựng tăng 15,04%; dịch vụ tăng 6,96%.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 14.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng. Tỉnh có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới lên 221 xã, gần bằng một nửa tổng số xã của tỉnh.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao, xóa đói giảm nghèo đề có nhiều khởi sắc. Số học sinh giỏi dự thi quốc tế, khu vực, quốc gia; liên hoan, thi văn nghệ cấp quốc gia; bóng đá đỉnh cao các lứa tuổi... đều nằm ở top đầu cả nước. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, nhiều khâu được tăng cường. Nhiều tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được khai thác và phát huy tốt hơn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ ra lô sản phẩm đầu tiên của Nhà máy Bánh kẹo Hải Châu II tại KCN Đông Hồi, Thị xã Hoàng Mai. Nhà máy có công suất 75.000 tấn/năm, tạo công ăn, việc làm cho 520 công nhân, tổng doanh thu mỗi năm 1.700 tỷ đồng. Phó Thủ tướng đến tận các đơn vị đang hối hả làm việc ngày cuối cùng của năm 2018 ở tỉnh Nghệ An như sở Tài chính, Chi cục Thuế, Hải quan, Kho bạc.

Phó Thủ tướng nắm số liệu từ cơ sở báo về; phân tích tình hình; động viên cán bộ, nhân viên các đơn vị trong khối cố gắng tác nghiệp chính xác, trách nhiệm, báo cáo lãnh đạo tỉnh và Trung ương tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi tài chính, ngân sách năm 2018, tạo đà cho năm kế hoạch 2019.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh Nghệ An quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/CP, NQ02-NQ/CP (tức NQ19) của Chính phủ, tái cấu trúc nền kinh tế, ổn đinh kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh tin giản bộ máy và biên chế, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, XĐGN; tăng cường QPAN; coi trọng kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế./.