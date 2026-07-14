Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế liên thông nhân tài khu vực công và tư

Chiều 14/7, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài.

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng Đề án nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi nhân tài là nguồn lực đặc biệt quan trọng để phát triển nhanh và bền vững. Đề án cũng triển khai các định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW, đồng thời nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư trong thu hút, sử dụng nhân tài.

Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, nhiều chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được ban hành. Tuy nhiên, chính sách còn phân tán, thiếu đồng bộ; chưa hình thành chiến lược quốc gia thống nhất về nhân tài; chưa có khung tiêu chí nhận diện, cơ chế phát hiện, tuyển chọn và trọng dụng hiệu quả.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài - Ảnh: VGP/Thu Giang

Bên cạnh đó, Việt Nam chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài, chưa hình thành mạng lưới nhân tài quốc gia và mạng lưới nhân tài Việt Nam toàn cầu để kết nối khu vực công, khu vực tư, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong khi đó, cạnh tranh thu hút nhân lực chất lượng cao trên thế giới ngày càng gay gắt, đòi hỏi Việt Nam phải có chính sách đủ mạnh để thu hút, giữ chân và phát huy nhân tài.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, dù đã có chính sách thu hút nhân tài, nhưng hiệu quả vẫn chưa như kỳ vọng, đặc biệt đối với đội ngũ chuyên gia cấp cao như tổng công trình sư, kỹ sư trưởng. Điểm nghẽn lớn trong thu hút nhân tài là thiếu nguồn lực tài chính và thiếu các nhiệm vụ cụ thể gắn với cơ chế thực hiện.

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu cơ chế liên thông giữa khu vực công và tư, mở rộng chính sách thu hút nhân tài cho cả doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ đề xuất huy động nguồn lực từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và khu vực tư nhân, tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore, thay vì chỉ dựa vào ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng cho rằng cần tập trung thu hút nhân tài vào một số nhóm lĩnh vực cốt lõi, trọng tâm, trọng điểm, thay vì dàn trải - Ảnh: VGP/Thu Giang

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là vấn đề lớn, có ý nghĩa chiến lược nên cần tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng để trình Trung ương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đề án phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu của chiến lược là phục vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, trước mắt đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số và thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Vì vậy, phạm vi và đối tượng thu hút phải được xác định rõ, tránh dàn trải để bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Phó Thủ tướng đề nghị Đề án Chiến lược tập trung vào khoảng 3-4 nhóm nhân tài trọng tâm, trọng điểm như: Nhóm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, công nghệ số, hạ tầng số, an ninh mạng, bán dẫn, robot, tự động hóa, sản xuất thông minh, công nghệ lượng tử và các công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhóm các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia công nghệ, nhà đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ môi trường, công nghệ y sinh, công nghệ nông nghiệp và công nghệ biển.

Nhóm các chuyên gia đầu ngành trong những lĩnh vực phục vụ quản trị quốc gia và phát triển bền vững như kinh tế, tài chính, môi trường, văn hóa và một số lĩnh vực đặc thù khác...

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Đề án xây dựng cơ chế liên thông nhân tài giữa khu vực công và tư, giữa cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; đồng thời hình thành danh mục quốc gia về các ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ trọng điểm cần ưu tiên thu hút nhân tài.

Về chính sách, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần đổi mới mạnh mẽ tư duy trong thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, trao quyền, bảo vệ người tài và có chế độ đãi ngộ phù hợp. Phó Thủ tướng cũng gợi mở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, trong đó có Trung Quốc, về cơ chế đãi ngộ, điều kiện nghiên cứu, sáng tạo và phát triển hệ sinh thái nhân tài.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện Đề án trên cơ sở khoa học, thực tiễn và tham khảo các mô hình tiên tiến; đồng thời thường xuyên cập nhật các chủ trương mới của Đảng, quy định của pháp luật, kinh nghiệm quốc tế và xu hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.