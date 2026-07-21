Phòng ngừa sai phạm từ khâu lựa chọn đề tài, biên tập trong công tác xuất bản

Chiều 21/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới và giao ban công tác xuất bản năm 2026.

Hội nghị đã tập trung quán triệt Chỉ thị số 04 ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư; nghe báo cáo về tình hình hoạt động của các nhà xuất bản sau 1 năm thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và định hướng hoạt động xuất bản trong thời gian tới.

Ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, từ ngày 1/7/2025, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

Hiện nay, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 9 nhà xuất bản trực thuộc. Sau một năm triển khai mô hình tổ chức mới, nhìn chung hệ thống các nhà xuất bản đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thường xuyên và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo cũng ghi nhận, công tác chuyển đổi số được các nhà xuất bản quan tâm triển khai với nhiều giải pháp phù hợp điều kiện thực tế của từng đơn vị. Một số nhà xuất bản đã từng bước số hóa quy trình quản lý, biên tập và xuất bản; chủ động mở rộng mạng lưới phát hành thông qua các sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội và các kênh phân phối trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các nhà xuất bản vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc kiện toàn tổ chức bộ máy ở một số đơn vị sau sắp xếp còn cần thêm thời gian để ổn định. Đội ngũ biên tập viên có trình độ chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số còn thiếu, chưa đồng đều.

Một số đơn vị gặp khó khăn trong việc tạo nguồn bản thảo chất lượng, mở rộng thị trường phát hành và phát triển các sản phẩm xuất bản số... Cùng với đó, công tác quản lý nội dung xuất bản, biên tập, thẩm định và kiểm soát quy trình xuất bản ở một số đơn vị còn bộc lộ những hạn chế.

Phòng ngừa sai phạm ngay từ khâu lựa chọn đề tài, biên tập

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04 có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng xây dựng nền xuất bản Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Theo ông Ngô Văn Cương, tinh thần cốt lõi của chỉ thị là phát huy tốt hơn nữa vai trò của xuất bản trong xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển văn hóa, lan tỏa tri thức và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Vì vậy, việc triển khai chỉ thị không chỉ là trách nhiệm của các nhà xuất bản, mà là trách nhiệm cấp ủy, cơ quan chủ quản và cả hệ thống chính trị.

Ông Ngô Văn Cương đề nghị, để thực hiện tốt chỉ thị trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động xuất bản. Cấp ủy và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm ngay từ khâu lựa chọn đề tài, biên tập, thẩm định và liên kết xuất bản.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng xuất bản phẩm. Mỗi cán bộ lãnh đạo, biên tập viên phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động.

Ông Ngô Văn Cương cũng đề nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc triển khai Chỉ thị 04.

Mỗi cấp ủy, cơ quan chủ quản và mỗi nhà xuất bản sớm cụ thể hóa Chỉ thị số 04 thành chương trình, kế hoạch và những việc làm thiết thực; tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy trách nhiệm xã hội và không ngừng xây dựng uy tín của mỗi nhà xuất bản.

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