Phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố bằng 8 lần mức lương cơ sở

Thứ Ba, 19:46, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nghị định mới của Chính phủ quy định mức khoán phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố lên tới 8 lần mức lương cơ sở, đồng thời bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đào tạo kỹ năng chuyển đổi số.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo Nghị định, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 3 chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư Chi bộ; Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Mỗi thôn, tổ dân phố bố trí không quá 3 người hoạt động không chuyên trách.

Cán bộ không chuyên trách được hưởng phụ cấp từ 6,5-8 lần mức lương cơ sở

Về chế độ phụ cấp, ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp hằng tháng, bao gồm hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho người hoạt động không chuyên trách.

Cụ thể, đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn trọng điểm quốc phòng, khu vực biên giới, hải đảo hoặc địa bàn đặc biệt khó khăn sẽ được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở. Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.

Theo quy định, căn cứ quỹ phụ cấp được khoán và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức phụ cấp cụ thể cho từng chức danh; mức phụ cấp kiêm nhiệm; số lượng, chức danh và mức hỗ trợ đối với người tham gia hoạt động tại thôn, tổ dân phố.

Nghị định cũng cho phép các tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để nâng mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức quy định của Trung ương mà không phải xin ý kiến các bộ, ngành trung ương.

Về quản lý và đào tạo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chịu sự quản lý, phân công nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền cấp xã và được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng phù hợp với nhiệm vụ. Trong đó, ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân, hòa giải ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Khi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo phân công, lực lượng này được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố còn được hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định hiện hành. Trường hợp nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Thái Nguyên yêu cầu cán bộ thôn, tổ dân phố phải biết công nghệ

VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu lựa chọn người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, thôn, xóm là người có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, đồng thời từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: thôn tổ dân phố người hoạt động không chuyên trách phụ cấp thôn tổ dân phố Nghị định 185/2026
Sắp xếp thôn, tổ dân phố: "Khó vạn lần dân liệu cũng xong"

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố cần hết sức thận trọng khi đặt tên mới

