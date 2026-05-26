Thái Nguyên yêu cầu cán bộ thôn, tổ dân phố phải biết công nghệ

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5657 triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Theo chỉ đạo, việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ mục tiêu, nguyên tắc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTg; đồng thời xây dựng phương án phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Trong quá trình triển khai, các cấp, ngành phải đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm người dân được tham gia góp ý, giám sát theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên được giao nhiệm vụ hướng dẫn rà soát, xử lý, quản lý tài sản công, nhà văn hóa, thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất sau sắp xếp

Việc xây dựng phương án sắp xếp phải bảo đảm đúng tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ và phù hợp yêu cầu quản lý địa phương khi thực hiện chính quyền hai cấp. Các địa phương cần xem xét đầy đủ yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết cộng đồng dân cư; đồng thời gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc bố trí, sử dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định. Các địa phương phải thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi và ổn định tư tưởng trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức.

Tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn người hoạt động không chuyên trách có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng; từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng.

Chủ tịch UBND các xã, phường được giao khẩn trương rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn; đánh giá quy mô dân số, diện tích, điều kiện giao thông, văn hóa, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và yêu cầu quản lý để xây dựng phương án sắp xếp phù hợp.

Trên cơ sở phương án chung của tỉnh, các địa phương sẽ xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố, làm rõ hiện trạng, tên gọi, quy mô, địa giới, nơi sinh hoạt cộng đồng sau sắp xếp; đồng thời xây dựng phương án kiện toàn chi bộ, ban công tác mặt trận, tổ chức đoàn thể, bố trí người hoạt động không chuyên trách và xử lý tài sản, cơ sở vật chất liên quan.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Thái Nguyên, việc lấy ý kiến nhân dân phải được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tạo đồng thuận cao trước khi trình HĐND cấp xã thông qua trước ngày 30/6/2026. Đồng thời, việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được giao hướng dẫn bố trí, quản lý, thanh quyết toán kinh phí phục vụ sắp xếp thôn, tổ dân phố; rà soát, xử lý tài sản công, nhà văn hóa và cơ sở vật chất sau sắp xếp, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.