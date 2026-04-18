Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Âm nhạc dân tộc Quảng Tây

Được thành lập từ tháng 6-2015, tọa lạc trong khuôn viên Nam Hồ của Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Bảo tàng là thiết chế văn hóa chuyên ngành đầu tiên của khu vực, hiện lưu giữ hơn 1.600 bộ hiện vật quý, phản ánh đời sống âm nhạc phong phú của 12 dân tộc tại Quảng Tây. Đặc biệt, nơi đây còn là điểm hội tụ tiêu biểu của các nhạc cụ truyền thống Đông Nam Á, trong đó có nhiều hiện vật mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bà Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Âm nhạc dân tộc Quảng Tây

Tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly đã nghe giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Bảo tàng, tham quan không gian trưng bày trang trọng, nơi những hiện vật như dàn nhạc Gamelan (Indonesia), đàn hạc (Myanmar) hay chiếc đàn Bầu của Việt Nam cùng hội tụ, minh chứng cho sự đa dạng và dòng chảy văn hóa không ngừng nghỉ của khu vực.

Điểm nhấn xúc động của chuyến thăm là chương trình biểu diễn nghệ thuật do chính các sinh viên Việt Nam và Đông Nam Á đang theo học tại Học viện thực hiện. Những thanh âm đặc sắc từ đàn Tính, Khèn, đàn Bầu... vang lên, khơi gợi sự tương đồng sâu sắc trong dòng chảy văn hóa dân gian giữa hai quốc gia "núi liền núi, sông liền sông".

Thông qua đôi bàn tay khéo léo của các thế hệ nghệ sĩ trẻ, âm nhạc đã trở thành ngôn ngữ chung không cần phiên dịch, là sợi dây tâm hồn kết nối con người và giúp các dân tộc thấu hiểu nhau hơn. Đặc biệt, khi giai điệu hào hùng và đầy tự hào của bài hát “Việt Nam - Trung Hoa” (nhạc sĩ Đỗ Nhuận) được cất lên bởi tập thể giảng viên và học viên hai nước, không gian như lắng đọng trong tình hữu nghị nồng thắm đã được nhiều thế hệ dày công vun đắp.

Trong không khí thân tình, Phu nhân Ngô Phương Ly đã gặp gỡ, trò chuyện và động viên các giảng viên, sinh viên Việt Nam đang công tác và học tập tại Học viện. Phu nhân bày tỏ niềm tin yêu và mong muốn mỗi cá nhân sẽ là một "sứ giả văn hóa", dùng nghệ thuật để làm giàu thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

