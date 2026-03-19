Phú Thọ công bố 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031

Thứ Năm, 18:50, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031. Cuộc bầu cử diễn ra thành công với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,91%.

Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo tại hội nghị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định, an toàn và dân chủ. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,91%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Kết quả bầu cử, toàn tỉnh có 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031. Các đại biểu được lựa chọn từ 138 ứng cử viên tại 19 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Việc công bố danh sách những người trúng cử nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của cuộc bầu cử, đồng thời là cơ sở để các đại biểu trúng cử thực hiện trách nhiệm, vai trò của mình trong nhiệm kỳ mới.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đăng tải danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 (danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái A, B, C…).

Danh sách này được ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 18/3/2026 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ.

Hơn 8.000 cử tri Phú Thọ gửi gắm kỳ vọng tới các ứng cử viên

VOV.VN - Từ ngày 2/3 đến 13/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 thực hiện quyền vận động bầu cử, qua đó tăng cường đối thoại, lắng nghe và kết nối giữa cử tri với các ứng cử viên.

Phi Long- Đức Đông/VOV.VN
Tag: Phú Thọ HĐND tỉnh bầu cử 2026-2031 đại biểu trúng cử Ủy ban Bầu cử danh sách trúng cử chính trị địa phương cử tri nghị quyết bầu cử địa phương
