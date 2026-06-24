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Cải chính

Phường đầu tiên ở Đà Nẵng vận hành hệ thống chính quyền số

Thứ Tư, 17:48, 24/06/2026
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VOV.VN - Chiều nay (24/6), UBND phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng tổ chức “Lễ công bố vận hành hệ thống Chính quyền số”, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây là địa phương đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng ứng dụng, vận hành hệ thống chính quyền số.

Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng được Cục Chuyển đổi số quốc gia chọn là địa phương tham gia khảo sát phục vụ xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống Chính quyền số là một “trung tâm điều hành số”. Mọi thông tin, dữ liệu trước đây nằm riêng từng bộ phận, từng cuốn sổ, từng tệp riêng lẻ, nay được quy về một đầu mối. Cách tổ chức theo hướng “một nền tảng dùng chung” này chính là khác biệt căn bản so với phương thức làm việc thủ công, phân tán trước đây.

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Ấn nút công bố vận hành hệ thống Chính quyền số phường Hòa Cường

Sử dụng hệ thống Chính quyền số, lãnh đạo phường có ngay thông tin để chỉ đạo, giao việc và đôn đốc tiến độ, thay vì phải chờ tổng hợp báo cáo bằng giấy qua nhiều khâu như trước đây. Đối với mỗi cán bộ, công chức, mỗi lĩnh vực đều có một ứng dụng nghiệp vụ riêng để tiếp nhận, tra cứu và xử lý công việc ngay trên hệ thống như; quản lý dân cư, cấp phép xây dựng, hộ kinh doanh, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, cơ sở lưu trú, cơ sở y tế, giáo dục… Dữ liệu chỉ cần cập nhật một lần và được dùng chung cho nhiều mục đích, giảm nhập trùng, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian xử lý. Việc chuẩn hóa quy trình trên hệ thống còn giúp công việc minh bạch, dễ kiểm soát và thuận lợi khi bàn giao, nhất là trong điều kiện cán bộ có thể luân chuyển. Đối với người dân và doanh nghiệp, hệ thống hướng tới sự thuận tiện và minh bạch. Trợ lý ảo hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn thủ tục hành chính phục vụ người dân mọi lúc.

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Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Cường

Ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hệ thống quản lý chính quyền số tiện ích mang lại đó là người dân và doanh nghiệp có thể yêu cầu, kết nối với chính quyền địa phương bằng tất cả các hệ thống dữ liệu, đặc biệt là hệ thống dùng chung được kết nối thành một đầu mối. Từ đó, người dân có thể dễ dàng truy cập, thực hiện các thao tác trên hệ thống máy tính, thực hiện các nhu cầu về giải quyết thủ tục, giấy tờ hành chính hoặc các câu hỏi đặt ra đối với chính quyền địa phương trên  nền tảng số”.

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Ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ công bố

Thành phố Đà Nẵng hiện có 93 xã, phường. Việc xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở. Phường Hòa Cường là một trong những địa phương tiên phong, chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai mô hình chính quyền số cấp phường theo hướng tích hợp dữ liệu, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

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Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ công bố

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng, sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố Đà Nẵng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: “Những kết quả bước đầu hôm nay sẽ là cơ sở thực tế quan trọng để thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình phù hợp tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

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Đà Nẵng: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số cùng bứt phá

VOV.VN - Là một trong những thành phố đi đầu trong chuyển đổi số, Đà Nẵng đã ưu tiên các nguồn lực, thu hút nhân tài và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, tạo bước đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn trong chuyển đổi số.

 

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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