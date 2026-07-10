Phường Sài Gòn phải trở thành hình mẫu phường "hiện đại, thông minh"

Ngày 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn trong 6 tháng đầu năm về điều hành kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội nghị

Trong đó, thu ngân sách đạt hơn 50% kế hoạch, giải ngân gần 90% vốn đầu tư công; an ninh trật tự được bảo đảm, tình trạng cướp giật trên đường phố không còn, tạo điều kiện để du khách trong và ngoài nước đến TP.HCM tham quan, du lịch thuận lợi, góp phần nâng cao hình ảnh của phường Sài Gòn và TP.HCM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Được chỉ ra một số tồn tại như tình trạng ùn tắc giao thông, lấn chiếm vỉa hè và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo

Trong thời gian còn lại của năm, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phường Sài Gòn tập trung các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số và hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách. Theo ông, phường Sài Gòn có quy mô thu ngân sách lớn, hơn 10.000 tỷ đồng, vì vậy cần phấn đấu đạt và vượt kế hoạch để bù đắp cho các xã, phường còn khó khăn, đồng thời hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công.

Ông cũng đề nghị phường tiếp tục nắm bắt tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp phòng, ban, phát huy tinh thần đặt lợi ích chung lên trên hết, xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo.

Đại biểu tham dự hội nghị

Phường cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững tỷ lệ hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chuẩn hóa dữ liệu để làm mô hình mẫu cho toàn TP.HCM, phục vụ phát triển du lịch và thị trường bất động sản.

Muốn vậy, theo ông Nguyễn Văn Được, phường cần tập trung chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ "suy nghĩ bằng số, làm bằng số"; đồng thời tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, không chủ quan trong mọi tình huống.

"Thời gian không còn nhiều, nhiệm vụ khá nặng nề, tôi đề nghị các đồng chí thực hiện thắng lợi nghị quyết theo kế hoạch và đạt thành tích vượt kế hoạch, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ để xứng đáng là phường trung tâm TP.HCM. Tôi cũng kỳ vọng phường Sài Gòn trở thành hình mẫu của phường hiện đại, văn minh, đặc biệt là thông minh, là bộ mặt, niềm tự hào động lực phát triển của TP.HCM trong thời gian tới", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường phát biểu

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường cam kết hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách. Ông cho biết địa bàn phường có lợi thế về du lịch nên sẽ tập trung phát triển theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

Phường tiếp tục đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân, thúc đẩy chuyển đổi số, chủ động chuẩn bị để sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ mới, nhất là khi Luật Đô thị đặc biệt có hiệu lực.

"Toàn Đảng bộ phường tiếp tục giữ vững ổn định, có sự an tâm với tâm thế chủ động tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2026, cũng như chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong thời gian tới có thể có thay đổi trong phân cấp, ủy quyền, phân quyền khi có cơ chế chính sách mới, đặc biệt có cơ chế chính sách của Luật Đô thị đặc biệt", ông Bùi Xuân Cường nói.

Phường Sài Gòn được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Bến Nghé cùng một phần diện tích tự nhiên, dân số của phường Đa Kao và phường Nguyễn Thái Bình. Phường có diện tích hơn 3km² với hơn 47.000 dân. Đây là phường trung tâm của TP.HCM, nơi tập trung nhiều trụ sở, trung tâm hành chính, cơ quan của Trung ương và TP.HCM, hệ thống lãnh sự quán nước ngoài, đồng thời là địa bàn có nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đặt trụ sở và văn phòng đại diện. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của phường tiếp tục duy trì ổn định; hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra thuận lợi; nguồn cung hàng hóa, lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ khó khăn trong dịp lễ, tết được thực hiện đầy đủ. Đến ngày 27/5, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.414 tỷ đồng, bằng 51,79% dự toán được giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 88%.