Phường Tô Hiệu phát huy thế mạnh trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của Sơn La

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tô Hiệu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là đại hội điểm cấp xã, phường của tỉnh Sơn La, diễn ra ngày 9/7, với 150 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 5.000 đảng viên trong Đảng bộ phường; đồng thời, trực tuyến đến điểm cầu đảng ủy các xã, phường trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường Tô Hiệu.

Phường Tô Hiệu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường trung tâm của Thành phố Sơn La trước đây, gồm: Chiềng Lề, Tô Hiệu, Quyết Thắng, Quyết Tâm. Với quan điểm, kết quả của 4 phường là một phần quan trọng của thành phố và ngược lại; BCH Đảng bộ Phường Tô Hiệu đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết trên cơ sở tổng hợp báo cáo của BCH Đảng bộ Thành phố và 4 phường trước đây.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, để thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Sơn La đã xây dựng 10 đề án ở từng lĩnh vực cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, bình yên và giàu bản sắc. 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Sơn La (cũ) đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức; trên 300 công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công được thực hiện, với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng; thành phố Sơn La trở thành thành viên chính thức của mạng lưới các “Thành phố học tập toàn cầu” của Unessco; luôn giữ vị trí dẫn đầu của tỉnh về xếp hạng cải cách hành chính...

Các phường Chiềng Lề, Tô Hiệu, Quyết Thắng, Quyết Tâm (cũ) cũng đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là phát triển kinh tế, nhiều chỉ tiêu về thu ngân sách, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; hạ tầng đô thị được đầu tư, chỉnh trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện...

Đây là đại hội điểm của tỉnh Sơn La, với sự tham gia của đông đảo đại biểu các xã, phường.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh ủy Sơn La đã ghi nhận và biểu dương kết quả của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố trước đây và nay là phường Tô Hiệu. Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị Đảng bộ phường Tô Hiệu nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”.

"Với nền tảng là trung tâm thành phố Sơn La trước đây, phường Tô Hiệu có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, thương mại, dịch vụ; cần khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đó để phát triển kinh tế theo hướng bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; tiếp tục vững bước, khẳng định vị thế trung tâm của mình, đồng thời khẳng định tính hiệu quả, ưu việt của mô hình mới", Bí thư tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường Tô Hiệu phấn đấu hoàn thành 25 chỉ tiêu, trong đó: tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn phường 7-8%, đạt 250 tỷ đồng; đón 3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu 1.500 tỷ đồng; thành lập mới 400 doanh nghiệp; 100% tổ dân phố, bản có hoạt động “Ngôi nhà trí tuệ”, câu lạc bộ học tập suốt đời hoặc mô hình văn hóa cộng đồng; kết nạp 150 đảng viên mới; 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Ông Hà Trung Chiến, Bí thư Đảng ủy phường Tô Hiệu khẳng định quyết tâm cao của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ phường Tô Hiệu đề ra ba khâu đột phá, gồm: phát triển hạ tầng đô thị thông minh; phát triển sự nghiệp giáo dục, lan tỏa phong trào xã hội học tập, học tập suốt đời, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di tích lịch sử; cải cách hành chính hiệu quả gắn với chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Hà Trung Chiến, Bí thư đảng ủy Phường Tô Hiệu khẳng định: Tập thể Ban Chấp hành, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường có quyết tâm chính trị và sự đồng thuận rất cao; sẽ linh hoạt, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ khẩn trương xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết thành các đề án phù hợp với thực tiễn địa phương trong giai đoạn mới...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được thông qua tại Đại hội, với sự đồng thuận, quyết tâm cao, phấn đấu xây dựng phường Tô Hiệu trở thành phường văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Đại diện cho đông đảo cán bộ, đảng viên, bà Phạm Thị Mai Hương, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ 8, phường Tô Hiệu, Sơn La chia sẻ: Chúng tôi hoàn toàn đồng lòng, nhất trí và mong muốn dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ phường, cùng sự góp sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ I, góp phần đưa tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững; đưa phường Tô Hiệu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Đảng bộ phường Tô Hiệu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã công bố Quyết định chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ phường Tô Hiệu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.