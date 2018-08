PTT Phạm Bình Minh gặp song phương với Bộ trưởng Brunei, Philippines

Ngày 4/8, bên lề Hội nghị AMM 51 và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Brunei Erywan Yusof và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Alan Peter Cayetano.

Tại cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei Erywan Yusof, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brunei; phối hợp triển khai hiệu quả kết quả Kỳ họp lần thứ nhất Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Brunei (tháng 2/2017) và sớm thu xếp thời gian cho kỳ họp lần thứ 2 tại Brunei năm 2019.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Yusof nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước như nông nghiệp, nghề cá, giáo dục, du lịch… Nhất trí với đề xuất của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Yusof khẳng định sẽ thúc đẩy các cơ quan chức năng của Brunei sớm cấp chứng nhận Halal cho các cơ sở sản xuất thực phẩm của Việt Nam; hoan nghênh Việt Nam tăng cường xuất khẩu gạo và hàng nông - thủy sản vào thị trường Brunei, qua đó hỗ trợ Brunei bảo đảm an ninh lương thực lâu dài.

Hai bên cho rằng cần sớm mở đường bay thẳng giữa Hà Nộ/TPHCM và Brunei để thúc đẩy giao lưu giữa hai nước về mọi mặt, sớm ký Thỏa thuận thiết lập Đường dây nóng trên biển để hỗ trợ ngư dân và các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác hiệu quả và phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); phối hợp thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để đưa Hiệp định này vào triển khai.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Alan Peter Cayetano, hai bên nhất trí cho rằng, Việt Nam và Philippines chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung trong các vấn đề song phương và khu vực; quan hệ Đối tác Chiến lược đã giúp tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.

Trên nền tảng đó, hai bên nhất trí tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực quan trọng như quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại đầu tư, hợp tác biển và đại dương.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên nhất trí sớm thu xếp thời gian cụ thể tổ chức kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hợp tác song phương, hoàn tất việc xây dựng Chương trình Hành động Việt Nam - Philippines giai đoạn 2018 - 2023, kịp ký nhân các chuyến thăm của Lãnh đạo Cấp cao hai nước vào cuối năm nay, tạo cơ sở thuận lợi thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Cayetano nhấn mạnh, nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ lẫn nhau cao, còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, do đó cần thúc đẩy trao đổi về tìm hiểu các cơ hội hợp tác, đưa lĩnh vực này đi vào chiều sâu hơn nữa.

Hai Bộ trưởng cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác và phối hợp lập trường giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN; thúc đẩy đoàn kết, tự cường và tiếng nói thống nhất của ASEAN trong các vấn đề an ninh, phát triển của khu vực, trong đó có Biển Đông và thúc đẩy xây dựng COC thực chất, hiệu quả và ràng buộc./.

