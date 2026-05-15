Quan hệ Việt Nam - Na Uy: 55 năm đồng hành phát triển

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Na Uy năm nay cũng đánh dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy (1971-2026).

Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilder Solbakken khẳng định: “Trong bối cảnh các cuộc xung đột và căng thẳng gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới, tác động đến sự ổn định, thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu, những mối quan hệ đối tác lâu dài, được xây dựng trên nền tảng lòng tin và các giá trị chung, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trải qua 55 hợp tác và phát triển, mối quan hệ giữa hai nước Na Uy và Việt Nam không ngừng phát triển, hướng tới tương lai, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích chung về thương mại, phát triển bền vững và quản trị toàn cầu”.

Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken

Trong suốt 4 năm công tác tại Việt Nam, Đại sứ Hilde Solbakken đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Na Uy và Việt Nam. Trong đó, dấu mốc quan trọng nhất là việc ký kết Bản ghi nhớ Quan hệ đối tác chiến lược xanh giữa Bộ ngoại giao Na Uy và Bộ Nông nghiệp Môi trường Việt Nam tháng 4 vừa qua, kết chặt chẽ hơn các tham vọng về kinh tế và khí hậu của Na Uy và Việt Nam, chú trọng vào kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững. Đây sẽ là khuôn khổ để các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân của hai nước tăng cường hợp tác, qua đó hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi xanh và tuần hoàn tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Na Uy nhân dịp Quốc khánh, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Na Uy đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn cùng Na Uy xây dựng các khuôn khổ hợp tác mang tầm chiến lược trong những lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng và có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của hai quốc gia, như kinh tế biển, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam tiếp tục chào đón các doanh nghiệp, tập đoàn và quỹ đầu tư Na Uy mở rộng hợp tác và hiện diện tại Việt Nam, qua đó góp phần biến những định hướng chiến lược chung thành các dự án hợp tác cụ thể, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước".

Cũng tại sự kiện, các đại biểu bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu: ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh thông qua JETP và vận tải biển xanh, giáo dục cũng như giao lưu nhân dân. Qua đó tiếp tục củng cố quan hệ bền chặt Việt Nam - Na Uy trong thời gian tới.