中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quan hệ Việt Nam - Na Uy: 55 năm đồng hành phát triển

Thứ Sáu, 19:30, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 15/5, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Na Uy (17/5) kết hợp với 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy (1971-2026).

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Na Uy năm nay cũng đánh dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy (1971-2026). 

Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilder Solbakken khẳng định: “Trong bối cảnh các cuộc xung đột và căng thẳng gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới, tác động đến sự ổn định, thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu, những mối quan hệ đối tác lâu dài, được xây dựng trên nền tảng lòng tin và các giá trị chung, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trải qua 55 hợp tác và phát triển, mối quan hệ giữa hai nước Na Uy và Việt Nam không ngừng phát triển, hướng tới tương lai, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích chung về thương mại, phát triển bền vững và quản trị toàn cầu”.

quan he viet nam - na uy 55 nam dong hanh phat trien hinh anh 1
Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken

Trong suốt 4 năm công tác tại Việt Nam, Đại sứ Hilde Solbakken đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Na Uy và Việt Nam. Trong đó, dấu mốc quan trọng nhất là việc ký kết Bản ghi nhớ Quan hệ đối tác chiến lược xanh giữa Bộ ngoại giao Na Uy và Bộ Nông nghiệp Môi trường Việt Nam tháng 4 vừa qua, kết chặt chẽ hơn các tham vọng về kinh tế và khí hậu của Na Uy và Việt Nam, chú trọng vào kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững. Đây sẽ là khuôn khổ để các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân của hai nước tăng cường hợp tác, qua đó hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi xanh và tuần hoàn tại Việt Nam.

quan he viet nam - na uy 55 nam dong hanh phat trien hinh anh 2
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Na Uy nhân dịp Quốc khánh, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Na Uy đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn cùng Na Uy xây dựng các khuôn khổ hợp tác mang tầm chiến lược trong những lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng và có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của hai quốc gia, như kinh tế biển, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam tiếp tục chào đón các doanh nghiệp, tập đoàn và quỹ đầu tư Na Uy mở rộng hợp tác và hiện diện tại Việt Nam, qua đó góp phần biến những định hướng chiến lược chung thành các dự án hợp tác cụ thể, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước".

quan he viet nam - na uy 55 nam dong hanh phat trien hinh anh 3

Cũng tại sự kiện, các đại biểu bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu: ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh thông qua JETP và vận tải biển xanh, giáo dục cũng như giao lưu nhân dân. Qua đó tiếp tục củng cố quan hệ bền chặt Việt Nam - Na Uy trong thời gian tới.

Anh Thư/VOV1
Tag: Việt Nam Na Uy Quốc khánh Na Uy tại Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Na Uy-Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu quốc gia ngành nuôi biển
Na Uy-Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu quốc gia ngành nuôi biển

VOV.VN - Hướng đến mục đích phát triển bền vững ngành công nghiệp nuôi biển ở Việt Nam, Bộ NN&PTNT phối hợp Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam tổ chức cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương hiệu Quốc gia cho nuôi biển Việt Nam.

Na Uy-Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu quốc gia ngành nuôi biển

Na Uy-Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu quốc gia ngành nuôi biển

VOV.VN - Hướng đến mục đích phát triển bền vững ngành công nghiệp nuôi biển ở Việt Nam, Bộ NN&PTNT phối hợp Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam tổ chức cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương hiệu Quốc gia cho nuôi biển Việt Nam.

Trò chuyện đầu xuân cùng Đại sứ Na Uy tại Việt Nam về "phụ nữ tham chính"
Trò chuyện đầu xuân cùng Đại sứ Na Uy tại Việt Nam về "phụ nữ tham chính"

VOV.VN - Trong buổi trò chuyện nhân dịp đầu năm mới, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen cho rằng, để đạt được bình đẳng giới, cần tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị. Họ sẽ là những người trực tiếp soạn thảo, thông qua, sửa đổi các điều luật liên quan đến gia đình và phụ nữ.

Trò chuyện đầu xuân cùng Đại sứ Na Uy tại Việt Nam về "phụ nữ tham chính"

Trò chuyện đầu xuân cùng Đại sứ Na Uy tại Việt Nam về "phụ nữ tham chính"

VOV.VN - Trong buổi trò chuyện nhân dịp đầu năm mới, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen cho rằng, để đạt được bình đẳng giới, cần tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị. Họ sẽ là những người trực tiếp soạn thảo, thông qua, sửa đổi các điều luật liên quan đến gia đình và phụ nữ.

"Tiềm năng hợp tác giữa Na Uy và Việt Nam còn rất lớn"
"Tiềm năng hợp tác giữa Na Uy và Việt Nam còn rất lớn"

VOV.VN - Theo Đại sứ Lê Hồng Lam, tiềm năng cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Na Uy và Việt Nam hiện nay còn lớn.

"Tiềm năng hợp tác giữa Na Uy và Việt Nam còn rất lớn"

"Tiềm năng hợp tác giữa Na Uy và Việt Nam còn rất lớn"

VOV.VN - Theo Đại sứ Lê Hồng Lam, tiềm năng cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Na Uy và Việt Nam hiện nay còn lớn.

Ký kết ý định thư hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản Việt Nam - Na Uy
Ký kết ý định thư hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản Việt Nam - Na Uy

VOV.VN - Chiều nay (21/5), Diễn đàn “Phát triển ngành nuôi biển quy mô công nghiệp” và Lễ ký kết “Ý định thư về Tăng cường và Phát triển Hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên biển giữa Na Uy và Việt Nam” đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Ký kết ý định thư hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản Việt Nam - Na Uy

Ký kết ý định thư hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản Việt Nam - Na Uy

VOV.VN - Chiều nay (21/5), Diễn đàn “Phát triển ngành nuôi biển quy mô công nghiệp” và Lễ ký kết “Ý định thư về Tăng cường và Phát triển Hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên biển giữa Na Uy và Việt Nam” đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Việt Nam và Na Uy trao đổi khả năng tăng cường hợp tác
Việt Nam và Na Uy trao đổi khả năng tăng cường hợp tác

VOV.VN - Việt Nam và Na Uy nhất trí cần tiếp tục duy trì và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực hai nước có thế mạnh.

Việt Nam và Na Uy trao đổi khả năng tăng cường hợp tác

Việt Nam và Na Uy trao đổi khả năng tăng cường hợp tác

VOV.VN - Việt Nam và Na Uy nhất trí cần tiếp tục duy trì và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực hai nước có thế mạnh.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội