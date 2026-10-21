Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quang cảnh khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản, chủ trương mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với vùng đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Hoa; công tác đối với đạo Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo và các tín ngưỡng, tôn giáo mới; công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn mới. Đồng thời, Hội nghị quán triệt các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về triển khai các chủ trương mới của Trung ương về công tác dân tộc, tôn giáo.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn triển khai các kết luận, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn mới; giới thiệu một số nội dung liên quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035...

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu chào mừng Hội nghị

Phát biểu chào mừng Hội nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, công tác dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm tốt công tác này là bồi đắp nền tảng lòng dân, tăng cường sự gắn bó của đồng bào với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mỗi chính sách được thực hiện đến nơi, mỗi nguyện vọng chính đáng được lắng nghe và giải quyết thấu đáo đều góp phần củng cố niềm tin, tạo thêm sức mạnh cho sự phát triển.

“Cần Thơ sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa kết quả Hội nghị thành công việc phù hợp với thực tiễn địa phương; gắn bồi dưỡng cán bộ với nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Chúng tôi xác định, sức thuyết phục của công tác vận động bắt đầu từ việc chăm lo thiết thực cho đồng bào, tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đó cũng là cơ sở để tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng thành phố”, bà Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu.

Trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy được tổ chức lại thì mối liên hệ với nhân dân càng phải sâu sát hơn. Cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần nắm vững chủ trương, am hiểu văn hóa, phong tục, tín ngưỡng của đồng bào; biết lắng nghe, đối thoại và vận động bằng sự chân thành, bằng uy tín và những việc làm thiết thực. Chủ động nắm tình hình, phối hợp giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở là yêu cầu thường xuyên của công tác này.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội nghị

Hội nghị lần này vì thế có ý nghĩa thiết thực cả về nhận thức và phương pháp thực hiện. Quán triệt sâu để hiểu đúng, tập huấn kỹ để làm tốt, trao đổi thẳng thắn để tháo gỡ vướng mắc; qua đó đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống phù hợp với từng cộng đồng, từng địa bàn.