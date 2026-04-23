Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong công tác dân tộc và tôn giáo

Phát biểu tại hội đàm, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông thông tin tới Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Kheungkham Keonuchan 3 nhiệm vụ mà Bộ Dân tộc và Tôn giáo được Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo giữa Việt Nam và Lào, bao gồm: Triển khai hiệu quả các hiệp định đã ký kết; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ, nhân dân hai nước; Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Việt Nam cho 30 cán bộ Lào vào năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông đề xuất 3 nội dung trọng tâm cần trao đổi bao gồm: Thống nhất định hướng xây dựng khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với pháp nhân mới của hai cơ quan; Rà soát kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa hai cơ quan; Trao đổi tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong triển khai các dự án chung trong khuôn khổ hợp tác.

Khung cảnh hội đàm. Ảnh Thuần Linh

Tại hội đàm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Kheungkham Keonuchan bày tỏ sự nhất trí cao với các đề xuất của phía Việt Nam và khẳng định, mặc dù mảng dân tộc và tôn giáo là lĩnh vực mới đối với Văn phòng Thủ tướng Lào, nhưng đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Phía Lào đặc biệt quan tâm và đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo ở cấp địa phương sau sáp nhập, cũng như cơ chế phối hợp giữa Bộ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

Hai bên còn thảo luận về công tác đấu tranh chống tin xấu, độc trên internet. Phía Lào mong muốn học hỏi mô hình Ban Chỉ đạo 35 của Việt Nam trong việc phản ứng nhanh và bài trừ các luận điệu xuyên tạc liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo. Từ đó, phía Lào đề xuất cử cán bộ sang Việt Nam tập huấn chuyên sâu về công nghệ thông tin và kỹ năng tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông.

Hai bên chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh Thuần Linh

Kết thúc hội đàm, hai bên nhất trí cao về việc cần khẩn trương hoàn thiện và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) mới nhằm tương xứng với vị thế và pháp nhân hiện tại của hai cơ quan. Việc chuyển đổi từ mối quan hệ giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam, Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Nội vụ Lào sang quan hệ trực tiếp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Lào được khẳng định là một bước ngoặt quan trọng, giúp nâng tầm công tác dân tộc, tôn giáo vào trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ hai nước.

Về đào tạo, Việt Nam sẵn sàng đón 30 cán bộ Lào sang tập huấn nghiệp vụ và sẽ cử những cán bộ trẻ ưu tú sang Lào học ngôn ngữ bản địa để xây dựng nhịp cầu giao lưu lâu dài. Đối với dự án Trung tâm đào tạo cán bộ tại Viêng Chăn, phía Lào cam kết dành quỹ đất ngay tại Văn phòng Thủ tướng, thể hiện sự trân trọng và quyết tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA hỗ trợ từ phía Việt Nam.

Thành công của cuộc hội đàm không chỉ là bước đệm quan trọng hướng tới kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, mà còn khẳng định quyết tâm của hai cơ quan trong nỗ lực nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc và giữ vững ổn định tôn giáo, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.