Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội vào tuần sau

Chiều nay (3/4), Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Văn Hiển – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất họp phiên trù bị vào chiều ngày 5/4/2026; khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/4/2026. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (Đợt 1: từ ngày 6/4 đến ngày 12/4; Đợt 2: từ ngày 20/4 đến ngày 23/4/2026 và dự phòng ngày 24 và 25/4/2026).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Bên cạnh đó, đối với một số nội dung quan trọng, cấp bách cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất để kịp thời triển khai ngay các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền, hoặc để giải quyết ngay vấn đề cấp bách, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và kịp thời gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội để nghiên cứu, tổ chức thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong thời gian Quốc hội nghỉ giữa 2 đợt họp; trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì sẽ báo cáo Quốc hội để bổ sung vào Đợt 2 của Kỳ họp (như: Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vi phạm liên quan đến kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước; Nghị quyết về thí điểm chế định luật sư công; Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương…).

Bầu và phê chuẩn hàng loạt chức danh lãnh đạo Nhà nước

Về dự kiến nội dung kỳ họp, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ phát biểu; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Liên quan công tác tổ chức, nhân sự, ông Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh đây nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Xem xét thông qua 8 dự án luật

Công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 luật, 1 nghị quyết thuộc công tác lập pháp, bao gồm: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, như: Xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; Xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; và một số nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 làm định hướng phát triển cho 5 năm tới.