中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội vào tuần sau

Thứ Sáu, 15:09, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công tác tổ chức, nhân sự là nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để bầu và phê chuẩn hàng loạt chức danh lãnh đạo Nhà nước, trong đó có bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

Chiều nay (3/4), Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Văn Hiển – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất họp phiên trù bị vào chiều ngày 5/4/2026; khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/4/2026. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (Đợt 1: từ ngày 6/4 đến ngày 12/4; Đợt 2: từ ngày 20/4 đến ngày 23/4/2026 và dự phòng ngày 24 và 25/4/2026).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

quoc hoi bau chu tich nuoc, thu tuong chinh phu va chu tich quoc hoi vao tuan sau hinh anh 1
Ông Nguyễn Văn Hiển – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

Bên cạnh đó, đối với một số nội dung quan trọng, cấp bách cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất để kịp thời triển khai ngay các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền, hoặc để giải quyết ngay vấn đề cấp bách, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và kịp thời gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội để nghiên cứu, tổ chức thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong thời gian Quốc hội nghỉ giữa 2 đợt họp; trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì sẽ báo cáo Quốc hội để bổ sung vào Đợt 2 của Kỳ họp (như: Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vi phạm liên quan đến kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước; Nghị quyết về thí điểm chế định luật sư công; Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương…).

Bầu và phê chuẩn hàng loạt chức danh lãnh đạo Nhà nước

Về dự kiến nội dung kỳ họp, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ phát biểu; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Liên quan công tác tổ chức, nhân sự, ông Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh đây nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

quoc hoi bau chu tich nuoc, thu tuong chinh phu va chu tich quoc hoi vao tuan sau hinh anh 2
Toàn cảnh họp báo

Xem xét thông qua 8 dự án luật

Công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 luật, 1 nghị quyết thuộc công tác lập pháp, bao gồm: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, như: Xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; Xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; và một số nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 làm định hướng phát triển cho 5 năm tới.

Ngọc Thành/VOV.VN
Tag: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội nhân sự dự án luật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn: Đại biểu Quốc hội phải có tư duy kiến tạo
PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn: Đại biểu Quốc hội phải có tư duy kiến tạo

VOV.VN - Khi tư duy thực sự đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi chính đáng của người dân lên trên hết, đại biểu Quốc hội sẽ biết mình phải nói gì, tranh luận như thế nào và theo đuổi đến cùng vấn đề.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn: Đại biểu Quốc hội phải có tư duy kiến tạo

PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn: Đại biểu Quốc hội phải có tư duy kiến tạo

VOV.VN - Khi tư duy thực sự đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi chính đáng của người dân lên trên hết, đại biểu Quốc hội sẽ biết mình phải nói gì, tranh luận như thế nào và theo đuổi đến cùng vấn đề.

Quốc hội khoá XVI: Kỳ vọng vào những quyết sách lớn
Quốc hội khoá XVI: Kỳ vọng vào những quyết sách lớn

VOV.VN - Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI (6/4) được kỳ vọng tạo đột phá về quyết sách, cải cách và chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn 2026-2031.

Quốc hội khoá XVI: Kỳ vọng vào những quyết sách lớn

Quốc hội khoá XVI: Kỳ vọng vào những quyết sách lớn

VOV.VN - Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI (6/4) được kỳ vọng tạo đột phá về quyết sách, cải cách và chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn 2026-2031.

Tổng Bí thư: Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử
Tổng Bí thư: Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử mà phải được tiếp nối bằng chất lượng quyết sách đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư: Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử

Tổng Bí thư: Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử mà phải được tiếp nối bằng chất lượng quyết sách đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội