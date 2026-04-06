Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Nâng cao chất lượng đại biểu và hiệu quả giám sát

Ngày 6/4, trao đổi bên hành lang tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Leo Thị Lịch (đoàn Bắc Ninh) bày tỏ kỳ vọng lớn về một nhiệm kỳ đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.

Theo đại biểu, Quốc hội khóa XVI có nhiều điểm tích cực khi tỷ lệ đại biểu có trình độ đại học trở lên đạt 100%, cho thấy chất lượng nhân sự được nâng cao rõ rệt. Qua quá trình vận động bầu cử, các đại biểu đã thể hiện năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm trước cử tri, tạo nền tảng cho một nhiệm kỳ hiệu quả.

Đại biểu Leo Thị Lịch nhấn mạnh, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới. Nhiều vấn đề lớn sẽ được đưa ra nghị trường thảo luận như đầu tư công, các dự án trọng điểm quốc gia, cùng với việc đảm bảo an sinh xã hội.

“Quốc hội với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất sẽ tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội đến môi trường, an sinh” đại biểu cho biết.

Liên quan đến phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về yêu cầu đưa nghị quyết nhanh vào cuộc sống, đại biểu Leo Thị Lịch đánh giá đây là “lời hiệu triệu” đối với toàn hệ thống chính trị. Theo bà, hiệu quả của nghị quyết chỉ được khẳng định khi đi vào thực tiễn, ngược lại, nếu không triển khai hiệu quả, mục tiêu đề ra sẽ khó đạt được.

Về công tác lập pháp và giám sát, đại biểu cho rằng Quốc hội cần tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi các nghị quyết, nghị định. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cụ thể hóa các quy định sẽ giúp nâng cao hiệu quả thực thi, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Thể chế là động lực cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới

Lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Chu Mạnh Hùng (Đoàn Tây Ninh) chia sẻ sự tâm đắc đối với 4 nhiệm vụ lớn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là hoàn thiện thể chế và coi thể chế là động lực, nền tảng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, đặc biệt hướng tới 100 năm thành lập Đảng và 100 năm lập nước.

Đại biểu Chu Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Trong kỷ nguyên mới, chúng ta đặt ra mục tiêu phát triển 2 con số, vì vậy thể chế pháp luật càng đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”.

Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng cán bộ trong giai đoạn mới cần đề cao trách nhiệm đối với đất nước, nhân dân và chức trách được giao. Những cán bộ dám nghĩ dám làm cần được sự ủng hộ của nhân dân và sự bảo vệ của pháp luật. Đồng thời, trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, rất cần sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ từ Trung ương để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương trong việc quyết sách các vấn đề liên quan đến phát triển đất nước nói chung.

Nhân sự tinh gọn và minh bạch trong công tác bầu cử

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm công tác nhân sự, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh cho rằng, nhiệm vụ quan trọng là bầu ra những đồng chí xứng đáng, đủ sức lãnh đạo đất nước trong cả nhiệm kỳ với nhiều yêu cầu và thách thức mới.

Theo đại biểu, Quốc hội đã có sự chuẩn bị chu đáo về quy trình giới thiệu nhân sự rất tinh gọn và đảm bảo chất lượng. Kỳ họp này không chỉ gắn với công tác nhân sự mà còn bàn về phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế, sửa đổi các luật và đầu tư công trung hạn.

Chia sẻ về bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm sáng nay, bà Thúy bộc bạch sự lo lắng và trăn trở trước những yêu cầu cao đặt ra cho các đại biểu: “Nhiệm kỳ này đòi hỏi đại biểu Quốc hội cần nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là nâng cao hơn nữa tính bản lĩnh và khả năng phản biện. Trong xu thế đổi mới, sự năng động và trách nhiệm của đại biểu cần được thể hiện mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng mong muốn của cử tri”.

Cuối cùng, đề xuất về giải pháp phân cấp phân quyền khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy cho rằng cần tăng thêm nguồn lực để cấp cơ sở có điều kiện thực hiện tốt các quyền hạn được giao, từ đó tạo động lực để cán bộ nâng cao năng lực, đảm nhiệm những trọng trách lớn hơn.