Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi động hành động

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc hôm nay 6/4 và sẽ kéo dài khoảng 11 ngày làm việc, mở đầu cho nhiệm kỳ 2026–2031 của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Những quyết sách tại kỳ họp có ý nghĩa đặt nền tảng cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong 5 năm tới và thể hiện rõ sự đổi mới để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trước hết, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước do Quốc hội khóa XV đã rút ngắn nhiệm kỳ và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành sớm hơn thường lệ. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với hàng loạt quyết sách chiến lược được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đòi hỏi sớm được thể chế hóa, quyết tâm hành động và tăng tốc để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Với tính chất là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các chức danh lãnh đạo chủ chốt, từ lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ đến các cơ quan tư pháp. Qua đó tạo nền tảng chính trị ổn định, bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp còn xem xét nhiều nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Tức Quốc hội khóa mới bắt tay ngay vào hoạt động đầy đủ, toàn diện trên tất cả các chức năng từ lập pháp, giám sát đến quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đây là những vấn đề cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Những nội dung này vừa mang tính kế hoạch vừa thể hiện tầm nhìn dài hạn, phù hợp với bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Việc Quốc hội khóa XVI cùng với tập trung vào công tác nhân sự như thông lệ còn đồng thời xem xét, cho ý kiến và thông qua một số dự án luật, nghị quyết quan trọng cho thấy sự thay đổi trong tư duy tổ chức kỳ họp: chuyển từ “khởi động” sang “khởi động hành động”, bắt tay ngay vào công việc lập pháp.

Cách làm này đòi hỏi công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các cơ quan soạn thảo, thẩm tra và đại biểu Quốc hội. Qua đó đồng thời phản ánh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nhất là trong bối cảnh hệ thống pháp luật ngày càng phải đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài ra, kỳ họp được tổ chức thành hai đợt, trong đó đợt đầu tập trung cho công tác nhân sự, đợt sau dành cho thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng. Khoảng nghỉ giữa hai đợt được sử dụng để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và nghị quyết. Cách tổ chức này thể hiện sự khoa học, linh hoạt và chuyên nghiệp hơn trong hoạt động nghị trường, cùng với ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ giúp nâng cao chất lượng quyết sách.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI gửi gắm nhiều kỳ vọng của cử tri cả nước. Việc đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng nội dung và đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc cho thấy quyết tâm của Quốc hội trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Có thể thấy, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI là dấu mốc quan trọng mở ra một nhiệm kỳ mới, thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Từ việc kiện toàn bộ máy, định hướng chính sách đến đổi mới quy trình lập pháp, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Với những điểm mới và cách tiếp cận linh hoạt, kỳ họp sẽ tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ, đồng thời củng cố niềm tin của cử tri vào các quyết sách nơi nghị trường trong giai đoạn phát triển mới.