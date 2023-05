Bộ Quốc phòng giới thiệu dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu QS

Sáng 17/5, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Chủ trì họp báo gồm: Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam). Cùng tham dự họp báo còn có Thiếu tướng Trần Đức Thuận, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tại buổi họp báo. (Ảnh: Trọng Phú)

Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự gồm 6 Chương, 34 Điều. Dự án Luật được xây dựng dựa trên 4 nhóm chính sách, bao gồm:

Chính sách 1: Hoàn thiện quy định về xác định phạm bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và nội dung quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chính sách 2: Chế độ quản lý, bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự của các công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chính sách 3: Chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chính sách 4: Chính sách đối với địa phương, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và địa bàn khu vực bị ảnh hưởng do yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Trần Đức Thuận, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết: Dự án Luật được xây dựng trên cơ sở Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự đã qua 28 năm thực hiện. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhất trí cao sự cần thiết phải xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa. Dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến thảo luận tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết: “Khái niệm công trình quốc phòng và khu quân sự được giải thích trong dự thảo luật như sau: Công trình Quốc phòng là công trình kiến trúc, vật thể, địa hình địa vật tự nhiên, có sẵn hoặc được xây dựng, cải tạo cho hoạt động quân sự, quốc phòng. Khu quân sự là khu vực được giới hạn bởi ranh giới trên mặt đất, trong lòng đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên không được thiết lập xác định chuyên dùng cho mục đích quân sự”.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Theo Bộ Quốc phòng, thực tiễn cho thấy, qua các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới gần đây, bên cạnh các yếu tố về lực lượng và vũ khí trang bị tham gia chiến tranh thì các công trình quốc phòng và khu quân sự có ý nghĩa rất quan trọng trong tác chiến phòng thủ.

Từ những lý do trên, việc xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập của Pháp lệnh; đồng thời, để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu dự họp báo.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Trần Đức Thuận, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và Anh ninh Quốc hội thông tin những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án luật; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng trả lời câu hỏi của phóng viên xung quanh quá trình xây dựng và nội dung dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Theo kế hoạch, Quốc hội khóa XV sẽ cho ý kiến đối với dự án luật lần đầu tiên tại Kỳ họp thứ 5 tới đây./.